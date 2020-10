Pattensen

Zunächst schien es sich lediglich um eine kleine Formalie zu handeln – doch daraus hat sich in der Ratssitzung am Donnerstag eine Diskussion über das demokratische Grundverständnis in der Stadt Pattensen entwickelt. Jörg Walkowiak ( SPD) erkundigte sich, weshalb ein Antrag der UWG zum Finanzierungsmodell des Neubaus der Grundschule in Schulenburg im Rat behandelt werde, obwohl der Bauausschuss zwei Tage zuvor noch weiteren Beratungsbedarf gesehen hatte und den Antrag „zurück in die Fraktionen verwies“ – also gerade erst vertagt hatte.

Sachgebietsleiter Steffen Fuhse erläuterte, dass die Fachausschüsse keinerlei Entscheidungsgewalt hätten und Themen nicht vertagen dürften. Nur der Rat, der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss und in Einzelfällen auch die Ortsräte hätten dieses Recht. Das führte bei den Ratsmitgliedern zu Erstaunen. „Das heißt, etwas was wir seit 100 Jahren so machen, gilt plötzlich nicht mehr?“, formulierte Walkowiak seine Frage zugespitzt. Fachbereichsleiterin Andrea Steding antwortete: „Nur weil wir es bisher so gemacht haben, macht es das juristisch nicht richtig.“

Walkowiak wies auf praktische Probleme hin. So komme es immer wieder vor, dass die Verwaltung erst in der Sitzung der jeweiligen Fachausschüsse noch neue Themen zur Tagesordnung hinzufüge, die die Ratsmitglieder zuvor nicht kannten. „Wenn wir die Themen nicht vertagen dürfen: Was machen wir dann damit?“, fragte Walkowiak. Schließlich brauche eine Demokratie Zeit zum Austausch und der Beratung. Sein Fraktionskollege Matthias Friedrichs wies darauf hin, dass der Rat weiterhin Themen vertagen dürfe. „Wenn der Ausschuss diese Empfehlung ausspricht, wird der Rat in den meisten Fällen wahrscheinlich folgen“, sagte er.

An dem Abend zumindest war dies jedoch nicht so. Obwohl der Bauausschuss den UWG-Antrag, der die Diskussion ausgelöst hatte, vertagen wollte, stimmte der Rat mit einer Enthaltung von Walkowiak schließlich doch dafür. Die Verwaltung hatte die im Bauausschuss aufgekommenen Fragen in der Ratssitzung beantwortet.

Jonas Soluk ( CDU) sagte, dass es sich seiner Sicht nach um einen Winkelzug der Stadtverwaltung handele, um die Arbeit des Rats zu erschweren. „Diese Praxis hat in den vergangenen fünf bis sechs Jahren zugenommen und ist sehr unschön“, sagte er. Steding wies den Vorwurf von sich. „Wir weisen nur auf die juristisch korrekte Form hin“, sagte sie.

Bürgermeisterin Ramona Schumann beendete die Diskussion: „Der Austausch ist jetzt nicht zielführend. Wir sollten ihn an anderer Stelle fortführen.“ Walkowiak verlangte von der Verwaltung die Vorlage der konkreten juristischen Passagen. Steding versprach, diese zu liefern.

Von Tobias Lehmann