Jeinsen/Schulenburg

Bleibt die Leinetalschule in Jeinsen doch erhalten? 15 Ratsmitglieder fordern in einem fraktionsübergreifenden Antrag, dass die bereits beschlossene Schließung der Leinetalschule aufgehoben und zugleich der Standort Süd für die neue Grundschule in Schulenburg festgelegt wird. Das Thema hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Streit unter Politikern und Eltern gesorgt.

Im November 2019 haben 20 der insgesamt 31 Ratsmitglieder der Stadt Pattensen für die Schließung der Leinetalschule zum 1. August 2022 gestimmt. Die Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen sollen danach auf die Grundschule in Schulenburg gehen, die neu gebaut wird. Für diese hat der Rat im April mit einer Stimme Mehrheit den sogenannten Stadtort Nord in der Nähe der Domänenkreuzung beschlossen. Die Schulenburger bevorzugen jedoch mehrheitlich den Standort Süd in der Nähe des TSV-Geländes. Eine Elterninitiative aus Schulenburg hat ausreichend Unterschriften gesammelt, um einen Bürgerentscheid anzustrengen. Dieser soll Ende September gestartet werden.

Anzeige

Politiker wollen Schulstreit beenden

Sollte der Rat jedoch vorher eine Entscheidung für den Standort Süd treffen, wäre der Bürgerentscheid obsolet. „Die bisherigen Entscheidungen zu den beiden Schulen haben die städtische Gesellschaft tief gespalten. Mit dem vorliegenden Antrag wird diese tiefe Spaltung überwunden“, heißt es in dem Papier, das Mitglieder aus allen Ratsfraktionen – mit Ausnahme der Bündnisgrünen – unterschrieben haben. Die Schule in Jeinsen habe aus „sozialen, pädagogischen, umweltpolitischen und dorfentwicklungstechnischen Gründen“ eine enorme Bedeutung.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Pattensen: Grundschule Schulenburg wird am Standort Nord gebaut

Die 15 Ratsmitglieder erkläre, es sei jedem bewusst, dass die Entscheidung für den Standort Nord aus Rücksichtnahme auf die Jeinser Schüler gefallen sei. Der Standort Nord liegt näher an Jeinsen als die Alternative im Süden Schulenburgs. Der Standort Süd hat für die Schulenburger jedoch den Vorteil, dass dort auch die neue Kindertagesstätte gebaut werden kann, woraus sich aus pädagogischer Sicht Synergien ergeben. Ein solches Doppelprojekt ist an der Domänenkreuzung im Norden aus Platzgründen nicht möglich.

Ortsbürgermeister unterzeichnen Antrag

Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG) hat den Ratsantrag mit unterzeichnet. „Uns ist wichtig, dass die Schulenburger Stimmen gehört werden, die sich klar für den Standort Süd ausgesprochen haben. Gleichzeitig ist das die einzige Möglichkeit, sowohl die Interessen der Schulenburger als auch der Jeinser Bürger zu berücksichtigen“, sagt sie. Auch der Jeinser Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ) hat den Antrag unterschrieben. „Damit schaffen wir es, dass Ortsgemeinschaften gestärkt und nicht geschwächt werden. Mit dem Zukunftsmodell Jeinsen haben wir einen Plan in der Tasche, um unsere Schule mit viel Eigenengagement weiterzuführen“, sagt er. Das Zukunftsmodell Jeinsen wurde von der Elterninitiative Schule vor Ort entwickelt, es soll am Montag, 31. August, im Ortsrat im Landgasthaus Jeinsen, ab 19 Uhr öffentlich vorgestellt werden.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Ohlendorf ist für den Antrag. „Es gab sehr viele hitzige Diskussionen zu den Schulstandorten Jeinsen und Schulenburg. Wir haben nun die Möglichkeit, diese zu einem positiven Ende zu führen“, sagt er. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jonas Soluk bezeichnet den Antrag als „starkes Signal für eine hohe Bildungs- und Lebensqualität im ganzen Stadtgebiet“.

Lesen Sie auch: Erster Bürgerentscheid: Pattenser wählen Standort für Grundschule Schulenburg

Über den Antrag soll in der Ratssitzung am Donnerstag, 10. September, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule entschieden werden. Sollte das Gremium mehrheitlich zustimmen, entfällt der für Sonnabend, 27. September, angesetzte Bürgerentscheid zu dem Thema.

Von Tobias Lehmann