Eine Ratssitzung mitten in den Sommerferien ist selten: Üblicherweise werden in der Sommerpause keine Sitzungen angesetzt, sodass die ehrenamtlichen Volksvertreter auch einmal zur Ruhe kommen und möglicherweise Urlaub machen können. Doch in Pattensen ist eine Ratssitzung für Donnerstag, 30. Juli, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule geplant. „Wir sind hart im Nehmen“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) augenzwinkernd.

Sitze in den Ausschüssen müssen neu verteilt werden

Wegen des Coronavirus fielen einige Sitzungen aus, deren Themen in anschließenden Veranstaltungen behandelt werden mussten. Doch der Grund für diese Sitzung ist davon unabhängig. Da drei Ratsmitglieder aus der CDU-Fraktion ausgetreten und der UWG-Fraktion beigetreten sind, müssen alle Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften neu besetzt werden. „Das wollen wir jetzt abhaken, damit wir direkt nach der Sommerpause wieder in die Fachdiskussionen einsteigen können“, sagt Schumann.

Ähnlich äußert sich Ratsvorsitzende Julia Recke ( CDU). „Wir müssen das jetzt einmal kurz wieder gerade ziehen, damit jeder weiß, woran er ist.“ Den Termin für die Sitzung habe die Verwaltung vorgegeben. „Jedoch im Einvernehmen mit den Fraktionen“, sagt Recke. Bisher habe sie erst eine Absage von den insgesamt 31 Ratsmitgliedern.

Die meisten Sitze in den Ausschüssen sind den Fraktionen bereits fest zugeordnet, sodass die Fraktionen in der Regel lediglich ihre Vertreter dafür nennen müssen.

Sanierung der KGS-Sportanlage wird teurer

In dem einzigen weiteren Thema der nächsten Sitzung geht es um eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 65.000 Euro für die im Herbst geplante Sanierung der Sportanlagen der KGS Pattensen. Insgesamt werden die Kosten für die Sanierung somit bei rund 300.000 Euro liegen. Schumann sagt, dass der Rat der grundsätzlichen Sanierung bereits zugestimmt hat. Es sei daher auch nicht zu erwarten, dass es bei diesem Punkt größere Diskussionen gibt. „Ein Thema, das größere Differenzen erwarten lässt, hätte ich nicht auf die Tagesordnung der Sommersitzung gesetzt“, sagt die Bürgermeisterin.

