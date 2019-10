Pattensen

Der Verlauf der Ideenwerkstatt zur Grundschullandschaft Pattensen und zur Leinetalschule Jeinsen wird von den Ratsfraktionen in Pattensen positiv gesehen. Allerdings kritisierten mehrere Ratsvertreter, dass der Workshop zu spät kam. Wie sich die Politik entscheiden wird, verriet indes kaum eines der Ratsmitglieder.

Jonas Soluk, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, sagte: „Es ist gut, dass eine solche Veranstaltung stattgefunden hat. Leider hat sie aber dennoch nicht die Kriterien erfüllt, um als konstruktiver Beitrag zur Diskussion gelten zu können.“ Denn die Diskussion sei „nicht ergebnisoffen“ gewesen – zumindest nicht vonseiten der Stadtverwaltung. Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann habe mehrfach unterstrichen, dass sie vom Plan, die Leinetalschule zu schließen, nicht abrücken werde.

Die CDU-Ratsmitglieder wollten nun „alle geäußerten Argumente in ihrer Gesamtheit abwägen“.

SPD lädt Elternvertreter zu Fraktionssitzung ein

Jens Ernst, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, teilte mit, dass die SPD zur nächsten Fraktionssitzung auch Vertreter der Elterninitiative eingeladen habe, die sich aus Protest gegen die von der Stadt geplante Schulschließung in Jeinsen gebildet hat.

Er betonte, dass die Politik maßgeblich an dem Vorschlag beteiligt gewesen sei, die Leinetalschule Jeinsen zu schließen und in Schulenburg eine neue Grundschule zu bauen. Die Ideen seien in der AG Stadtentwicklung entstanden, in der sich Politik und Verwaltung nicht öffentlich austauschen.

Den Proteststurm, der wegen der geplanten Schließung der Leinetalschule ausgebrochen sei, sieht Ernst auch als „Angst vor Veränderung“. Doch die Politik habe die Aufgabe, „die Stadt in ihrer Gesamtheit zu sehen“. Und er fügte hinzu: „Egal, wie wir uns entscheiden: Es wird einigen nicht gefallen.“

Vardegötzen und Thiedenwiese von Schulschließung direkt betroffen

Dirk Meyer, Sprecher der Unabhängigen von UWG und UWJ, ist Ortsvorsteher für Vardegötzen und Thiedenwiese, Diese Nachbarorte wären direkt von der Schließung der Leinetalschule betroffen, die von den Kindern aus Vardegötzen und Thiedenwiese besucht wird.

Meyer sagte im Namen seiner Fraktion: „Wir hatten in den vergangenen Wochen den Eindruck, dass der Informationsstand bei den Ratsmitgliedern sehr unterschiedlich ist.“ Deshalb seien eine Ortsbesichtigung der Leinetalschule und die Teilnahme am Workshop hilfreich gewesen. „Jetzt haben zumindest alle Teilnehmer den gleichen Kenntnisstand.“ Viele hätten verstanden, dass bei der Frage einer Schulschließung „nicht nur die reinen wirtschaftlichen Zahlen gewürdigt werden dürfen“.

Für Bündnis 90/Die Grünen sagte Ratsmitglied Michael Dreves, dass diese Art der Bürgerbeteiligung sehr viel früher im Entscheidungsprozess hätte gemacht werden sollen. Die Ratsfraktion setze sich für eine ganzheitliche Betrachtung ein, egal ob es um Kitas, Grundschulen oder Feuerwehrhäuser geht. „Daher wünschen wir uns ein integriertes Stadtentwicklungskonzept mit breiter Bürgerbeteiligung, um einen Konsens darüber zu erzielen, was an Infrastruktur wir uns leisten wollen und können.“

Dreves ergänzte, dass die Stadt Pattensen nicht über die finanziellen Mittel verfüge, in allen Ortsteilen Grundschulen zu unterhalten. „Daher unterstützen wir die Variante, in Schulenburg eine neue Grundschule zu bauen und die Grundschule Jeinsen in eine Kindertagesstätte umzuwandeln.“ Allerdings werde das Thema sicherlich nochmals in der Fraktion beraten.

Auch Hans-Friedrich Wulkopf von den Freien Wählern Pattensen verwies auf die anstehende Fraktionssitzung. „Die Entscheidung wird unheimlich schwer“, sagte er noch. Den Verlauf der Ideenwerkstatt habe er als sehr positiv empfunden. „Aber es hätte viel eher passieren müssen.“

Lesen Sie dazu auch diese Berichte:

Leinetalschule: Teilnehmer arbeiten konzentriert bei Ideenwerkstatt

Viele neue Ideen rund um die Leinetalschule

Von Kim Gallop