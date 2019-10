Hüpede/Oerie

Zu einer besonderen Veranstaltung lädt die Hüpeder Kirchengemeinde ein, um den 502. Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober, mit den Mitgliedern aus Hüpede und Oerie sowie Gästen zu feiern. In der Kirche an der Mittelstraße gibt es ab 17 Uhr ein kulinarischen Kirchenkino.

Unter der Überschrift „Das ganze Leben“ wird ein Film über Katharina Luther aus dem Jahr 2017 gezeigt. Er wird umrahmt mit einigen wenigen Texten sowie mit Musik und Liedern der Konfi-Teamband.

Brot und Suppe wie bei Familie Luther

„Und weil wir spätestens seit dem letzten Reformationstag wissen, dass Katharina Luthers Haushalt und eine zünftige Mahlzeit untrennbar zusammengehören, laden wir in der Pause zu Suppe und Brot, wie sie auch Gästen der Familie Luther geschmeckt hätten, und Getränken auf den Kirchplatz ein“, sagt Pastorin Sabine Stuckenberg. Falls das Wetter ungemütlich wird, werden die Gäste durch Zelt und Pavillon geschützt.

Das gut 20-köpfige Vorbereitungsteam ist mit viel Spaß und Fantasie dabei, die Veranstaltung zu planen. Es wurden passende Kochrezepte zusammengetragen, einige Szenen geprobt sowie die Dekoration gebastelt.

