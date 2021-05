Pattensen

Man muss schon einige Legislaturperioden zurückschauen, um einen Pattenser Vertreter in der Regionsversammlung zu finden. Zuletzt hatte Horst Bötger (CDU) von 2001 bis 2006 dem Gremium angehört. Doch womöglich ist Pattensen in der Region Hannover nach der Kommunalwahl am 12. September wieder mit Abgeordneten vertreten. Stefanie Behrends ist von den CDU-Delegierten auf der Versammlung am Wochenende auf Platz eins der Liste für den Wahlbereich acht – dazu zählen neben Pattensen noch Laatzen und Sehnde – gewählt worden. Bei der SPD bewirbt sich Jens Ernst um einen Sitz in der Regionsversammlung. Er hat es allerdings nur auf Platz drei geschafft.

164 Delegierte stimmen für Behrends auf Platz eins

„Ich möchte Pattensen in der Regionsversammlung wieder eine Stimme geben“, sagt Behrends. Sie habe am Montag vor der Abstimmung davon erfahren, dass der Regionsvorstand der Partei sich für sie als Spitzenkandidatin ausgesprochen hat. Im Block wurde schließlich über die vorgeschlagene Reihenfolge abgestimmt. Von den 180 Delegierten stimmten laut Behrends nur 16 mit Nein. Damit verdrängte sie den langjährigen Abgeordneten Konrad Haarstrich aus Sehnde und Gundhild Fiedler-Dreyer (Laatzen) auf die Plätze zwei und drei. „Es ist natürlich eine schöne Bestätigung für mich, dass man mir diese Aufgabe zutraut“, sagt Behrends.

Die Chancen stehen nun gut für sie, im Herbst in die Regionsversammlung einzuziehen. „Eine Garantie ist der Listenplatz aber nicht“, sagt Behrends. Vor fünf Jahren erhielt die CDU im Wahlkreis 34,4 Prozent der Stimmen. Die ersten beiden Kandidaten der Liste – Angelika Rohde aus Laatzen und Haarstrich – zogen in die Regionsversammlung ein.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern

Sollte die 39-jährige Bankfachwirtin es ins Parlament schaffen, möchte sie sich für alle drei Kommunen des Wahlkreises einsetzen. Sie wolle das Miteinander von Stadt und ländlichen Kommunen verbessern, neue Mobilitätskonzepte vorantreiben und das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Fokus rücken.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Pattensen wissen

Die SPD kam bei der zurückliegenden Kommunalwahl im Wahlkreis acht auf 33 Prozent. Dadurch schaffte damals lediglich der Laatzener Spitzenkandidat Ernesto Nebot Pomar für die Sozialdemokraten den Sprung in das Gremium. Der Pattenser Ratsherr Jens Ernst gibt sich dennoch zuversichtlich, auch von Platz drei – hinter Nebot Pomar und Wolfgang Toboldt aus Sehnde – zukünftig die Geschehnisse in der Region Hannover mitbestimmen zu können.

Ernst setzt sich für Bürgerräte und Hochwasserschutz ein

Er betont, dass er in vielen Gesprächen von Bürgern höre, dass sie sich als Angehörige der zweitkleinsten Kommune der Region abgehängt fühlten. Das wolle er ändern. Besonders möchte sich der 52-jährige Diplom-Betriebswirt für eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr einsetzen. Auch ein Hochwasserschutzkonzept liegt ihm am Herzen. „Da muss dringend etwas passieren“, sagt Ernst. Er habe das Thema bereits im Pattenser Rat vorgetragen, doch er sagt selbst: „Das ist eine übergreifende Angelegenheit, die besser bei der Region aufgehoben ist.“ Zudem möchte er „Bürger besser in Entscheidungsprozesse einbinden“. Das sei beispielsweise durch Bürgerräte möglich. „Auch das ist nicht nur ein Thema für Pattensen“, sagt Ernst.

Von Mark Bode