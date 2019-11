Pattensen-Mitte

Kleine und mittlere Firmen sowie größere Unternehmen wollen sich in Pattensen-Mitte neu ansiedeln oder ihre Standorte erweitern. Dafür wäre auf mehr als 17 Hektar Platz. Doch die Erweiterung des Gewerbegebiets Pattensen-Süd ist seit Jahren blockiert. Stadt und Region Hannover sind sich nicht einig, wie mit dem dort vorkommenden Feldhamster umgegangen werden soll.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Der Ausschuss für Wirtschaft der Region hat am Donnerstag 33.000 Euro für notwendige Voruntersuchungen der Fläche empfohlen. Das Geld fließt, wenn auch die Regionsversammlung am 10. Dezember zustimmt. Dies scheint aber sicher zu sein.

Die letzte freie Fläche des bestehenden Gewerbegebiets in Pattensen-Mitte wurde schon vor Jahren vermarktet. Quelle: Kim Gallop

Auf der Fläche lebt der Feldhamster

Um die dringend notwendige Erweiterung wird seit Jahren gestritten. Nur das IT-Center der Sparkassen konnte bislang gebaut werden. Bei den vor mehreren Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden zwei Vogelarten gefunden, die unter Schutz stehen, und etwa zwei Dutzend Bauten des streng geschützten Feldhamsters.

Auch auf anderen Fläche in Pattensen, die bebaut werden sollten, wurden in den vergangenen Jahren Hamster entdeckt. Sie wurden dann unter fachlicher Begleitung der Region auf andere Flächen umgesiedelt.

Im Fall des Gewerbegebiets konnten sich Stadt und Region aber bislang nicht einigen. Unter anderem wurde die Größe der notwendigen hamsterfreundlichen Ausgleichsfläche unterschiedlich bewertet. Für die Untersuchungen und auch für die mögliche Umsiedlung muss der Investor zahlen. Ob Stadt und Region eine Regelung für den Hamster gefunden haben, ließ sich am Freitag bis Redaktionsschluss nicht klären. Klar ist, dass diverse Untersuchungen vorgeschrieben sind, bevor eine Fläche bebaut werden darf, und für diese Analysen erhält die Stadt das Geld.

Stadt hat das Geld aus neuem Programm beantragt

Der Zuschuss, der jetzt fließen soll, stammt aus Mitteln des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (REGIP). Dieses hatte die Region im Februar beschlossen, um damit regional bedeutsame Gewerbeflächenentwicklung zu fördern. Die Stadt hatte Ende Oktober einen entsprechenden Förderantrag gestellt.

Die Region weist darauf hin, dass in Pattensen derzeit keine Gewerbeflächen mit rechtskräftigem Bebauungsplan mehr verfügbar sind und deshalb dringend neue Ansiedlungsflächen geschaffen werden sollen.

Die von Pattensen bereitgestellte Fläche für mehr Gewerbe wird von der Region als „regional bedeutsam“ eingestuft. Ein Grund dafür ist die gute verkehrliche Lage: Die Bundesstraßen 443, 3 und 6 sind direkt benachbart und die Autobahnen 2 und 7 schnell erreichbar. Außerdem spreche die große Fläche für die Bedeutung des Vorhabens.

Maßnahme könnte vorzeitig begonnen werden

Mit der Erweiterung der Gewerbeparks Süd soll die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) beauftragt werden. Der Zuschuss ist für die fachgutachterlichen Voruntersuchungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung: Artenschutzgutachten, geohydrologisches Gutachten, Verkehrsgutachten und städtebauliches Konzept. Nach Auskunft der Region hat die Stadt mit dem Förderantrag zugleich die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns beantragt. Diesem wird zugestimmt, wenn auch die Regionsversammlung den Förderantrag beschließt.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop