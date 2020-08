Pattensen

Nach mehr als zwei Monaten gibt es in Pattensen erstmals wieder eine bestätigte Corona-Infektion. Das teilte die Region Hannover am Montag mit. Insgesamt sind in der Region zurzeit 178 Menschen infiziert. Die Landeshauptstadt Hannover verzeichnet mit 70 Infizierten die größte Zahl, gefolgt von Garbsen, Langenhagen und Seelze mit jeweils 13 Infizierten.

Von 3314 Corona-Infizierten sind 2815 wieder genesen

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Krise in der Region Hannover 3114 Menschen infiziert. Davon sind 2815 Personen mittlerweile wieder genesen. 121 Menschen sind an dem Virus verstorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. 49,3 Prozent der Infizierten sind männlich, 47,9 Prozent weiblich. Für 2,8 Prozent liegt keine Angabe des Geschlechts vor. Die meisten Infektionen betreffen mit 544 Erkrankten die Altersgruppe 50 bis 59 Jahre, gefolgt von 503 Erkrankungen in der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre.

Von Tobias Lehmann