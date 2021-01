Pattensen

Die Region Hannover schafft ab Montag, 18. Januar, montags bis freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr ein neues Angebot für Jugendliche. Im sogenannten digitalen Jugendraum können Interessierte auf einem Server des Onlinedienstes Discord chatten und spielen. Dabei werden sie von pädagogischen Fachkräften aus der Region begleitet. Aus Pattensen sind die Jugendpfleger Tim Riebe und Daniel Gutekunst dabei. Die Teilnehmer können sich am Montag mit dem Onlinemehrspieler-Deduktionsspiel Among Us die Zeit vertreiben. Am Mittwoch, 20. Januar, steht zur selben Zeit steht das Spiel Minetest im Fokus.

„In der für Jugendliche ereignislosen und kontaktarmen Zeit der Lockdowns freuen wir uns über eine völlig neue, regionsweite Kooperation für Jugendliche“, sagt Gutekunst. Jugendliche ab 13 Jahren erhalten ihren Zulassungslink – die elektronische Eintrittskarte – nach einer E-Mail an gutekunst@pattensen.de.

Von Mark Bode