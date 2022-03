Pattensen-Mitte

Der im vergangenen Jahr gewählte neue Regionspräsident Steffen Krach ist zu seinem Antrittsbesuch nach Pattensen gekommen und tauschte sich mit Bürgermeisterin Ramona Schumann (beide SPD) aus. Im Mittelpunkt des Austausches standen dabei zwei Themen: Die Hilfsmaßnahmen in den Kommunen für Menschen aus der Ukraine und die geplanten Veränderungen an der Calenberger Schule.

Die Förderschule ist in Trägerschaft der Region Hannover. Diese plant, die Außenstelle in Laatzen aufzugeben und alle Klassen am Standort in Pattensen zusammenzuführen. „Sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für das Kollegium ist es natürlich besser, wenn alle am selben Ort unterrichtet werden beziehungsweise unterrichten“, sagte Krach.

Schulcampus mit Förderschule und KGS in Pattensen

Schumann befürwortet den Plan ebenfalls. „Das entspricht unserem Campusgedanken“, sagte sie. Direkt angrenzend am Platz St. Aubin befindet sich bereits die Ernst-Reuter-Schule. „Wir haben die besten Voraussetzungen, um den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften ein inklusives Umfeld zu ermöglichen, was ihnen gleichermaßen Raum für eigene Entwicklungen als auch gemeinsame Aktivitäten bietet“, sagte die Bürgermeisterin weiter. Allerdings sei derzeit noch nicht absehbar, wann die Zusammenlegung tatsächlich umgesetzt wird. Derzeit wird das Thema in den politischen Gremien der Region behandelt.

Schumann und Krach wünschen sich Hilfe von Bund und Land

Zudem sprachen die beiden über den Krieg in der Ukraine, und was das für die Kommunen der Region Hannover bedeutet. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sagte Krach. Beide sprachen sich – trotz aller Maßnahmen von Bürgerinnen und Bürgern – dafür aus, dass die Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge nicht allein gelassen werden dürfen. „Wir brauchen Unterstützung vom Bund und vom Land“, sagte Schumann.

Am Rande kamen beide noch auf Investitionen in Pattensen zu sprechen. „Er war ganz erstaunt, dass das neue Rathaus nur ein Jahr Bauzeit gehabt hatte“, sagte Schumann. Sie wünsche sich für die Zukunft generell möglichst rasche Vergabeverfahren und schnelle Bearbeitungen von Anträgen.