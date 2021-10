Pattensen-Mitte

Auf die vergangenen rund eineinhalb Jahre blickt Rebecca Pletschmüllers sehr ungerne zurück. Eine turbulente Zeit habe sie seit Beginn der Corona-Pandemie erlebt. Plötzliche Kurzarbeit, die noch mindestens bis zum Jahresende fortgesetzt wird, Umbuchungen, Stornierungen, Beleidigungen durch langjährige Stammkunden, Homeoffice in Jogginghose und Anflüge von Depressionen sowie zuletzt eine Aufbruchstimmung zählen dazu. Das Schlimmste habe das Reisebüro wohl überstanden. Doch vorbei ist die Krise noch nicht. „Unsere Existenz ist weiterhin gefährdet“, sagt sie. Die Leiterin des Reisebüros an der Steinstraße in Pattensen-Mitte berichtet von ihren Erlebnissen und ihren Wünschen für die Zukunft der Tourismusbranche.

Es sei ein Schlag gewesen, als die Corona-Pandemie kam. „Von heute auf morgen kam die Kurzarbeit“, sagt Pletschmüllers. Sie saß fortan teilweise einsam im Büro, in dem sie keine Kunden empfangen konnte oder in Jogginghose auf der heimischen Couch, arbeitete unzählige Stornierungen ab, telefonierte mit Kunden und musste sich dabei teils wüst beschimpfen lassen. „Wir verkaufen eigentlich das schönste Produkt überhaupt. Plötzlich wurden wir zur Rechenschaft gezogen und wurden angeschrien“, erinnert sich Pletschmüllers. Schockierend war für sie, dass diese Anfeindungen teils von langjährigen Kunden kamen, von denen sie es nicht erwartet hatte.

Nebenjob bei der Gärtnerei

Die ungewohnte Freizeit habe sie nach kleinen Anflügen von Depressionen in neue Energie umgewandelt. Zunächst aus der Not heraus habe sie nebenbei bei einer Landschaftsgärtnerei gearbeitet, um ihren erheblichen Verdienstausfall kompensieren zu können. „Da habe ich schwere Steine geschleppt“, sagt sie. „Da die Fitnessstudios zu waren, war das aber ganz gut.“ Ihren Humor hat Pletschmüllers trotz der existenzbedrohenden Lage immerhin noch nicht verloren. Sie machte sich zudem selbständig und lässt sich zur Hundetourismusmanagerin ausbilden.

Doch das Reisebüro bezeichnet sie weiterhin als „ihr Baby“, in dem sie gerne arbeitet. „Der Beruf hat lange Zeit gar keinen Spaß gemacht. So langsam fängt es aber an, wieder Freude zu bereiten.“ Die Kunden kommen zurück. „Es ist viel los“, sagt Pletschmüllers. Doch sie stellt bestimmte Veränderungen fest. „Es ist anstrengend. Die Gespräche und Planungen dauern jetzt etwa dreimal so lange.“ Denn die gelernte Reiseverkehrskauffrau muss sich bei besonderen Reisezielen immer informieren, wie der aktuelle Stand bezüglich Corona-Beschränkungen ist. „Das ist ja in allen Ländern sehr dynamisch“, erklärt sie. Besonders schwierig seien die Fälle, in denen die Kunden nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. „Ich sage ihnen immer, dass sie sich nach ihrer Reise mindestens auf fünf Tage Quarantäne einstellen sollen.“

Anrufer erkundigt sich nach Corona-Bestimmungen

Plötzlich klingelt während des Gesprächs ihr Telefon. Ihre erste Frage nach der Vorstellung: „Sind sie geimpft?“ Der Anrufer möchte wissen, welche Beschränkungen bei einer Flugreise in ein bestimmtes Land gelten. „Ich erkundige mich“, sagt Pletschmüllers mit freundlicher Stimme und legt auf.

Diese Arbeit allein nehme viel Zeit in Anspruch. Sie und ihre Kollegin nehmen sich diese Zeit aber gerne, wie sie sagen. Beispielsweise dafür, um einem älteren Ehepaar auf dem Handy bestimmte Apps zu installieren, die für die Einreise in ein Land Voraussetzung sind. Oder das Ausfüllen eines Einreiseformulars. „Die Arbeit ist komplexer und beratungsintensiver geworden“, sagt Pletschmüllers.

Pletschmüllers fährt nur nach Dänemark

Kurios: Sie weiß in der Theorie genau, wie eine Fernreise unter Corona-Bedingungen abläuft. Doch selber erlebt hat sie das noch nicht. Privat sei sie lediglich einmal für einen Urlaub mit dem Auto nach Dänemark unterwegs gewesen. In der nächsten Woche ändert sich das aber. Beruflich geht es ins griechische Kalamata.

Ägypten, Spanien und die Kanaren sind in Pattensen gefragt

Das Interesse an Fernreisen ist noch längst nicht wieder auf dem Niveau von vor Beginn der Corona-Pandemie. Ägypten, Spanien und die Kanaren seien dabei bei den Pattensern die gefragtesten Ziele. Bei Kreuzfahrten sind teils strenge Regeln und der „Urlaub in einem Mikrokosmos“, wie es Pletschmüllers nennt, noch etwas hemmend. „Viele Leute haben zuletzt zwangsläufig Urlaub in Deutschland gemacht und dann festgestellt, dass es hier ja auch richtig schöne Ecken gibt“, sagt die Büroleiterin. Sie muss schmunzeln, als sie berichtet, wie sie früher einem Paar „wilde Fernreisen“ zusammengestellt habe und nun eine Reise in den Harz buchte.

Mehr Wertschätzung für Branche gefordert

Pletschmüllers hofft, dass Kunden und Anbieter einige Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. Ein Zurück zur Zeit vor dem Virus wünscht sie sich gar nicht. „Wir sollten davon wegkommen, dass Urlaub möglichst billig sein muss. Die Wertschätzung für unsere Branche muss wieder steigen.“ Urlaub sei ein wertvolles Gut. „Vielleicht sollte es ein Urlaub weniger im Jahr sein, dafür qualitativ hochwertiger“, sagt sie. Zudem habe gerade die Anfangszeit der Pandemie gezeigt, wie wertvoll ein Ansprechpartner in einem Reisebüro sein kann. „Wir haben uns beispielsweise um Urlauber in Kolumbien gekümmert und für sie Geld gesammelt, damit sie sicher sind. Wir haben viele Menschen angerufen und uns gekümmert, dass sie wieder nach Hause fliegen können“, sagt Pletschmüllers.

In Hotelanlagen wünsche sie sich ebenfalls ein Umdenken, beispielsweise bezüglich der Selbstbedienung am Büfett. „Es ist viel hygienischer, wenn sich die Leute nicht selbst alles auf den Teller schaufeln. Und dabei auch noch alles durcheinanderbringen. Am Ende wird dabei so viel Essen weggeschmissen. Mehr Nachhaltigkeit ist wünschenswert“, sagt die 38-Jährige.

Von Mark Bode