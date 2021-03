Thiedenwiese

Der Unfall eines Rennradfahrers aus Hannover auf der Bundesstraße 3 in Thiedenwiese hat die Gemüter erhitzt. Bei Facebook gab es gleich Hunderte Kommentare zu dem Vorfall. User erhoben teils Vorwürfe gegen den Rennradfahrer, weil dieser nicht auf dem vorhandenen Radweg fuhr. Andere monierten die Ungeduld des Lkw-Fahrers. Selbst die Polizei war zu Beginn der Woche nicht in der Lage, genau darüber Auskunft zu geben, wie sich der Fahrradfahrer hätte verhalten müssen. Auf Nachfrage gaben nun ein Polizeisprecher, ein Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sowie der Vorsitzende des Radsportvereins, Wilfried Holste, Auskunft.

Zunächst ein Rückblick: Was war am Donnerstag vergangener Woche passiert? Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, war ein 24-jähriger Rennradfahrer mit einem Begleiter auf dem Weheweg aus Vardegötzen kommend auf die B 3 in Richtung Süden eingebogen. Laut Polizeisprecher Martin Richter hatten die beiden Radfahrer vor, weniger als 100 Meter weiter die Bundesstraße wieder zu verlassen und nach rechts in den Lindersweg einzubiegen. Von dort wollten die Hannoveraner in Richtung Gestorf weiterfahren. Doch dazu kam es nicht.

Radfahrer stürzt nach Dauerhupen des Lkw-Fahrers

Wie die Polizei erklärte, habe ein Lkw-Fahrer hinter den Radlern angefangen zu hupen. Der 24-Jährige erschrak durch das Dauerhupen und stürzte. Er habe sich dabei mehrere Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Der Lkw-Fahrer habe die Fahrt fortgesetzt. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auf der Sattelzugmaschine mit Auflieger soll der Name „Hamann“ zu lesen gewesen sein. „Die Ermittlungen in Sachen Lkw-Fahrer laufen noch“, teilte Richter mit.

Aus dem Weheweg kommend, bog der Rennradfahrer laut Polizei links auf die Bundesstraße 3. Entlang der Straße führt ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Quelle: Mark Bode

Der Polizeisprecher sagte zudem, dass dem Rennradfahrer bislang kein Vorwurf gemacht werde. Und das, obwohl die beiden Radfahrer nicht den auf der östlichen Seite der B3 vorhandenen Weg nutzten. An diesem befindet sich das blaue Verkehrszeichen 240, das auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg hinweist und für Radfahrer verbindlich ist. Allerdings gelten für Rennradfahrer Ausnahmen – aber auch nur in bestimmten Situationen.

Auch Rennradfahrer müssen verpflichtenden Radweg nutzen

„Grundsätzlich muss auch ein Rennradfahrer einen Radweg nutzen, wenn dieser verpflichtend ist“, sagt Jens Spille, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Hemmingen/Pattensen, und verweist auf die Straßenverkehrsordnung. Anders sieht es aus, wenn das Zusatzschild „Radfahrer frei“ bei einem gekennzeichneten Gehweg angebracht ist. In dem Fall steht es Radfahrern frei, sich auf dem Gehweg mit den Fußgängern angepasster Geschwindigkeit oder auf der Straße fortzubewegen.

Das Verkehrszeichen 240 zeigt einen gemeinsamen Geh- und Radweg an. Quelle: Mark Bode

Erste Ausnahme beim gemeinsamen Geh- und Radweg: „Verpflichtend ist dieser aber nur, wenn der Radweg in einem erträglichen Zustand ist“, sagt Spille. Das bestätigte auch Polizeisprecher Richter. Was aber genau ein erträglicher Zustand sein soll, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ronald Brandt, Geschäftsstellenleiter des ADFC Region Hannover, sieht diesen nicht gegeben, sollte Schnee nicht geräumt werden oder es auf dem Weg herumliegendes Geäst sowie Schlaglöcher geben. „Solche Unzumutbarkeiten sind auf dem Weg in Thiedenwiese nicht zu erkennen“, sagt Brandt nach Betrachtung mehrerer Fotos. Die Bodenplatten weisen zwar Querrillen auf, sind aber eben.

Für Trainingsgruppen gilt eine Ausnahmeregel

Zweite Ausnahme: „Wenn es Sportler aus einem Verein sind, die mindestens zu sechst unterwegs sind, dürfen sie auf der Straße fahren“, sagt Radsportvereinschef Holste. Dabei dürfen laut dem 79-Jährigen immer zwei Rennradfahrer nebeneinander fahren. Da in dem Fall des gestürzten Hannoveraners nur zwei Personen unterwegs waren, greift auch diese Sonderregelung nicht.

„Aggression hat zugenommen“: Kommentare unserer Leserinnen und Leser So äußern sich unsere Leserinnen und Leser bei Facebook zu dem Unfall an der B3: Torben Frank: „Die Aggression im Verkehr, die motorisierte Gewalt, hat zugenommen. Automobilisten benutzen immer wieder ihr Kfz als Waffe gegen Radfahrende. Es ist erfreulich, dass die Polizei mal ermittelt.“ Soly Mar: „Wer sich von einem Radfahrer aufs Äußerste provoziert fühlt, sollte seinen Führerschein abgeben und Bahn fahren – und sich als Lkw-Fahrer einen neuen Job suchen. Autofahren bedeutet Verantwortung, große Verantwortung.“ Ralf Olt: „Wer an seiner Gesundheit hängt, sollte den Radweg benutzen. Er ist gut ausgebaut und auch gefegt. Wer auf der B 3 mit dem Fahrrad fährt, hängt scheinbar nicht sonderlich an seiner Gesundheit.“ Ulrich Koßmann: „Jeder sollte da fahren, wo er darf. Und selbst wenn ein Verkehrsteilnehmer sich falsch verhält, ist das kein Grund, ihn absichtlich zu gefährden, wie das offenbar in dem vorliegenden Fall passiert ist.“ Björn Mitschke: „Nicht schön, aber wenn von denen keiner Lance Armstrong ist oder irgendein anderer Profi aus dem Radsport, haben die mit den Rädern da nichts verloren. Ist kein Radweg da, ist es okay.“ Werner Kampmann: „Das passiert, wenn alle auf ihr Recht pochen. ,Ich darf aber ...’, ,Nein, ich muss nicht ...’, ,Es ist mein Recht ...’ – und am Ende liegt einer unter dem Lkw.“ Olaf Köhn: „Welches Problem habt ihr Autofahrer überhaupt mit schwächeren Verkehrsteilnehmern, die einen Bruchteil des Platzes einnehmen, weder Umwelt noch Straße nennenswert belasten? Wo ist das Problem, diese einfach zu überholen, wie es vorgeschrieben ist?“ Kevin Kl: „Beide haben falsch gehandelt. Beide haben eine Strafe zu bekommen. Beide haben Fehlverhalten an den Tag gelegt. Punkt.“

Brandt erklärt allerdings, dass der Geh- und Radweg mit etwa 1,60 Meter Breite nicht dem erforderlichen Mindestmaß von außerorts zwei Meter entspricht. „Eigentlich sollte der Weg nicht als benutzungspflichtig ausgewiesen sein“, sagt der Geschäftsstellenleiter. „Am aktuellen Stand der Benutzungspflicht ändert das aber nichts“, ergänzt er.

Holste: „Hatte auf der Bundesstraße nichts zu suchen“

Holste hat eine klare Meinung zu dem Vorfall: „Er hatte auf der Bundesstraße nichts zu suchen.“ Obwohl er selbst begeisterter Radsportler ist, kritisiert er einige Freizeitradler. „Sie glauben manchmal, dass sie die Könige sind.“ Allerdings betont der 79-Jährige auch: „Das Verhalten des Lkw-Fahrers mit dem Hupen war auch nicht gerade ideal.“

Er appelliert an alle, die sich im Straßenverkehr bewegen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. „Ich kann es nur immer wieder predigen“, sagt Holste. Der Autofahrer wisse grundsätzlich, dass er der Stärkere ist. Das müsse er aber nicht ständig demonstrieren. ADFC-Sprecher Spille sagt, dass allen Fehler im Straßenverkehr unterlaufen können. „Da wäre etwas mehr Rücksichtnahme wünschenswert.“

Von Mark Bode