Pattensen-Mitte

Der Stuhl ist eigentlich echt praktisch, aber das eine Bein ist total wackelig. Die Übergangsjacke sieht noch gut aus, aber ein Riss am Ärmel stört die Optik doch erheblich. Und die Lampe hat einen Schalter, der nicht immer funktioniert. Was tun? Einfach wegwerfen? Besser ist ein Gang ins Repair Café, das am Samstag, 20. Juli, 14 bis 17 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Mobile, Göttinger Straße 25a, geöffnet ist.

Dort können die Besucher mit ihren defekten Sachen vorstellig werden und versuchen, die Dinge selbst zu reparieren. Fachleute, Handwerker und ambitionierte Laien stehen mit Rat und Tat zur Seite und haben auch Werkzeug dabei. Wichtig ist, dass die Besucher selbst tätig werden. Sie können ihre Gegenstände nicht einfach zur Reparatur da lassen.

Das Angebot im Repair Café ist kostenlos. Es wird aber um eine freiwillige Spenden gebeten, die sich am Wert des reparierten Gegenstandes orientiert. Sie finanziert Verbrauchsmaterial und Werkzeug.

Von Kim Gallop