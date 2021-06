Jeinsen/Vardegötzen

Vorsichtig umfasst Michel Müller das sich regungslos ins Gras duckende Rehkitz und hebt es dann behutsam hoch. Damit das Jungtier nicht den Menschengeruch annimmt, der das Muttertier abschrecken würde, trägt der 16-jährige Jeinser dabei Handschuhe und polstert seinen tierischen Transport zum Waldrand mit frischen Grasbüscheln ab.

Gleich drei Kitze werden so von ihm, seinem Vater und den Jagdpächtern Lutz Müller und Gerd-Andres Günther sowie Jungjäger Felix Kleuker an diesem Abend vor dem Mähdrescher gerettet. Denn die vermeintlich perfekte Tarnung auf einem hoch bewachsenen Feld kann Rehkitzen schnell zum Verhängnis werden. Der Schutzinstinkt sagt dem jungen Reh, sich zu ducken und regungslos zu verhalten, um nicht gesehen zu werden, so lange das Muttertier unterwegs ist. Die Kitze blieben laut der Experten dort selbst dann liegen, wenn sich auf dem Feld ein für sie oft tödliches und lautes Mähfahrzeug nähert.

Landwirt informiert vorab über Mahd

Um zu verhindern, dass junge Rehe während der aktuellen Wiesenmahd dem Mähwerk der Landwirtschaftstechnik zum Opfer fallen, sind Wieseneigentümer oder -pächter dazu verpflichtet, zuvor entweder den Jagdpächter zu informieren oder aber die Fläche selbst abzusuchen, um dort keine Wildtiere zu gefährden. So hat der Vardegötzer Landwirt Günther Hanne die beiden örtlichen Jagdpächter Günther aus Vardegötzen und Lutz Müller aus Jeinsen über sein aktuelles Vorhaben informiert, vier seiner Wiesen beim Jeinser Holz mähen zu wollen.

In enger Absprache mit dem Landwirt und dessen Mitarbeiter Hendrik Meier wurde der Termin der Mahd besprochen. „Wichtig ist, dass die Wiesen zeitnah, erst am Abend zuvor, auf Rehkitze abgesucht werden“, sagt Müller. Seit rund 15 Jahren geht er zum Mähen vorgesehene Felder zur Kitzsuche ab, Günther sogar bereits seit 30 Jahren. Mit den Nachwuchskräften Michel Müller und Felix Kleuker geht es ab 18 für mehrere Stunden zur Kitzsuche – bis zum Einbruch der Dunkelheit – auf das rund elf Hektar große Areal. Unmittelbar zuvor kontrollieren alle ihre persönliche Ausrüstung. Festes Schuhwerk oder Gummistiefel gehören dazu, ebenso Handschuhe und zum Gesundheitsschutz eine individuelle Vorsorge gegen Zecken und anderes Getier.

Gruppe marschiert im engen Abstand

In enger Reihe, mit nur einem Meter Abstand zueinander, geht es danach durch die oft bauchnabelhoch wachsende Graslandschaft. „Sind unsere Abstände größer, übersieht man die Kitze leicht, selbst auf kurze Entfernung“, sagt Lutz Müller aus Erfahrung.

Gleich drei sind es an diesem Abend, die von den Engagierten gerettet und am Jeinser Waldrand zur Abholung durch ihre Mutter-Ricken abgesetzt werden. Mit aller Sorgfalt, ohne direkten Kontakt. „Im Durchschnitt über all die Jahre finden wir jedes Mal zwei Jungtiere“, sagt Lutz Müller. Somit entpuppt sich die Suche an diesem Abend als überdurchschnittlich erfolgreich.

Tipp: Niemals Rehkitze anfassen

Einen wichtigen Tipp für Spaziergänger hat er in diesem Zusammenhang parat: „Fassen Sie Rehkitze bitte niemals an. Die Ricke ist meist vom Menschen unbemerkt in der Nähe und beobachtet alles.“ Wenn das Kitz nach Mensch riecht, werde der Nachwuchs nicht mehr vom Muttertier angenommen und umsorgt – und sei damit oft todgeweiht. „Wenn Sie jedoch meinen, das Kitz ist in einer Notsituation, informieren Sie bitte den Landwirt, Jagdpächter oder aber die Polizei“, sagt Müller. An Hundehalter appelliert er, ihr Haustier beim Spaziergang in der Natur an der kurzen Leine zu halten: „In jedem Hund steckt der Jagdtrieb.“

Von Torsten Lippelt