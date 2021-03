Pattensen-Mitte

Die Mitglieder des Fördervereins Hallen- und Freibad Pattensen, Rettungsring, haben ein Datum für den diesjährigen Flohmarkt festgelegt. Während in den bisherigen Jahren Besucher immer an einem Wochenende nach Schnäppchen stöbern konnten, soll es in diesem Jahr eine ganze Woche sein. Vom 1. bis 8. Mai soll der Flohmarkt täglich von 11 bis 17 Uhr im Hallen- und Freibad öffnen. Der Rettungsring-Vorsitzende Fred Oeltermann ist zuversichtlich, dass der Flohmarkt trotz Corona-Pandemie möglich sein wird. „Wir rechnen allerdings mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen.“

Beispielsweise glaubt er, dass die Anzahl der Besucher begrenzt sein könnte. „Um möglichst allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, den Flohmarkt zu besuchen, verlängern wir die Dauer der Veranstaltung“, sagt Oeltermann. Er plant zudem, einen Teil der Stände auf die Freifläche des Bades zu verlegen.

Rettungsring-Team sucht noch weitere Spenden

Die Organisatoren suchen für ihren Flohmarkt noch weitere Spenden. Bücher, Porzellan, Haushaltsgegenstände, Dekoartikel oder Spielzeug – alles funktionstüchtig und nicht beschädigt – sind willkommen. Kleidungsstücke, Elektroartikel oder Möbel sind hingegen nicht erwünscht. Wer etwas zum Flohmarkt beisteuern möchte, kann die Gegenstände montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr am Eingang des Bades abgeben.

Die Einnahmen des Flohmarktes kommen laut Organisatoren dem Erhalt des Bades zugute. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05101) 84051 oder per E-Mail an kontakt@rettungsring-pattensen.com.

Von Mark Bode