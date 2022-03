Pattensen-Mitte

Es wird der 19. Flohmarkt sein, den Mitglieder des Fördervereins Rettungsring organisieren. Anders, als in den vergangenen Jahren, wird der Erlös nicht ausschließlich dem Erhalt des Pattenser Bades zugutekommen. „Ein Teil soll für die Menschen in der Ukraine gespendet werden“, sagt Bad-Geschäftsführer und Fördervereinsmitglied Fred Oeltermann. „Ein genaues Spendenziel haben wir noch nicht festgelegt“, sagt er weiter. Damit möglichst ein hoher Betrag beim für Mai geplanten Flohmarkt zusammenkommt, bittet der Rettungsring nun um gut erhaltene Sachspenden.

Keine Bekleidung, Möbel oder Elektrogeräte spenden

Das Team bittet dabei beispielsweise um Bücher, Porzellan, Haushaltsgegenstände, Dekorationsartikel und Spielzeug. Alles sollte funktionstüchtig und nicht beschädigt sein. Die Organisatorinnen weisen explizit darauf hin, dass keine Bekleidung, Möbel oder alte Elektroartikel abgegeben werden sollten. Wer Dinge spenden möchte, sollte diese in Kartons verpacken und kann sie ab sofort montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr beim Pattenser Bad, Am Hallenbad 1, abgeben.

Der Flohmarkt ist für die Wochenenden 7. und 8. sowie 14 und 15. Mai geplant. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr wird das Bad an diesen Tagen für die Besucherinnen und Besucher öffnen. Weitere Informationen gibt es vorab beim Bad unter Telefon (05101) 84051 oder per E-Mail an kontakt@rettungsring-pattensen.com.

Von Mark Bode