Eine gewisse Aufregung war unter den rund 50 Gästen beim Richtfest für den Neubau der Grundschule Pattensen am Mittwoch deutlich zu spüren. „Die Kinder freuen sich schon sehr auf den Einzug in das neue Gebäude nach den Sommerferien“, sagte Schulleiterin Stephanie Pieper und fügte augenzwinkernd hinzu: „Die Lehrkräfte auch.“ Für die nächsten vier Monate wird es räumlich allerdings noch etwas eng. „Wir werden noch vor den Osterferien aus einigen Räumen des alten Klassentrakts ausziehen, damit sie schon für den Abriss vorbereitet werden können“, sagte Pieper.

Alter Klassentrakt soll in Sommerferien abgerissen werden

Geplant ist, dass der alte Klassentrakt aus den Siebzigerjahren in den Sommerferien abgerissen wird. So soll die Lärmbelästigung für die Schüler und Lehrkräfte so gering wie möglich gehalten werden. „Bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Wir hören gelegentlich Baulärm, können aber dennoch unterrichten“, sagte Pieper. Generell lobte sie die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem zuständigen Bauunternehmen Goldbeck.

Der Rohbau der Grundschule Pattensen ist fertig. Quelle: Tobias Lehmann

„Unser zurzeit größtes Problem ist die Schulhofsituation“, sagte Pieper. Die Kinder können den regulären Schulhof wegen der Bauarbeiten nicht betreten. Die Stadt hat deshalb das benachbarte Gelände der Bruchwiesen zur Verfügung gestellt. Dort ist der Untergrund an regnerischen Tagen meist allerdings so rutschig, dass die Kinder den Bereich gar nicht nutzen können. Es zeichnet sich aber Entspannung ab. „Sobald der Neubau abgeschlossen ist, kann ein Teil des regulären Schulhofs schon freigegeben werden. Dort können die Kinder dann auf festem Untergrund spielen“, sagte Pieper.

Aufgeregt war auch der CDU-Ratsherr Georg Thomas. Er hatte damals die Idee mit einer Mischung aus Neubau und Sanierung der Schule, die jetzt umgesetzt wird. „Ich bin so ungeduldig und wünschte, es würde noch viel schneller gehen“, sagte Thomas. Er freue sich, dass bis jetzt alles so reibungslos läuft.

Neubau der Grundschule liegt im Zeitplan

Das bestätigte auch Bauleiter Tim Südmeyer. Er beaufsichtigt bis zu 50 Bauarbeiter, die in mehreren Schichten von 6.30 bis 20 Uhr am und im Gebäude arbeiten. „Wir sind komplett im Zeitplan“, sagte er. Eine leichte Verzögerung habe es durch den Sturm „Sabine“ gegeben. „Dort mussten wir kurzzeitig die Arbeiten am Dach unterbrechen und konnten deshalb auch nicht mit der Einrichtung der direkt darunter liegenden Räume fortfahren“, sagte Südmeyer. Glücklicherweise sei der Bau zu dem Zeitpunkt allerdings schon relativ weit fortgeschritten gewesen. „Wenn ein Projekt gerade beginnt und noch Bauteile mit dem Kran transportiert werden müssen, haben wir bei einem Sturm noch viel mehr Probleme“, sagte er.

Die Kinder der Grundschule begleiten das Richtfest gemeinsam mit ihrem Lehrer musikalisch. Quelle: Tobias Lehmann

Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) schlug auf dem Dach den traditionellen Nagel ein, der beim Richtfest das Ende des Rohbaus markiert. Anschließend zitierte sie John F. Kennedy : „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung. Deshalb investieren wir alle gerne Geld und Zeit in dieses Projekt“, sagte sie.

Die Grundsteinlegung für das zwölf Millionen Euro teure Projekt war im November. Nach dem Neubau und der Sanierung der KGS sowie dem Neubau des Rathauses ist dies jetzt das dritte Großprojekt in Schumanns Amtszeit, das voraussichtlich dem Zeitplan entsprechend abgeschlossen wird. „Das ist nur durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich. Dafür möchte ich mich bedanken“, sagte sie. Sobald der Neubau fertig gestellt ist, dürfen sich die Kinder nicht nur auf den Einzug freuen. Schumann kündigte zum Einzug ein großes Fest an.

