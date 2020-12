Pattensen

Roman Dobberstein hätte sein neues Auto gerne in Pattensen zugelassen. „Aber leider ging das nicht“, sagt er. Doch wenn es nach dem Willen des Vorsitzenden der Pattenser CDU geht, soll sich das bald ändern. „Es wäre für alle Bürger ein großer Gewinn, wenn sie ihre Zulassungsangelegenheiten gleich im Rathaus erledigen könnten.“ Daher setze er sich „aus Überzeugung“ für die Schaffung einer Kfz-Zulassungsstelle in Pattensen ein. Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) findet die Idee „grundsätzlich spannend“. Doch: „Wirtschaftlich ist es für uns nicht darstellbar“, erklärt sie.

Schumann : Zusätzliche Personalkosten lägen bei 28.000 Euro

Dobberstein glaubt, dass die zusätzlichen Serviceleistungen im Bürgerbüro angeboten werden könnten. Doch dem widerspricht Schumann. Ihrer Einschätzung nach sei es „nur mit einem zusätzlichen Aufwand“ leistbar. Das bedeutet: Mindestens eine halbe neue Personalstelle müsse geschaffen werden. Die Kosten dafür schätzt Schumann auf etwa 28.000 Euro. Lizenzen und technisches Equipment sowie Fortbildungsmaßnahmen für den Mitarbeiter sowie eine Vertretung würden für weitere Ausgaben sorgen. Das sei in einer Zeit der Haushaltskonsolidierung nicht möglich, erklärt die Bürgermeisterin.

Pattensens CDU-Vorsitzender ist bewusst, dass die sogenannte Organisationsuntersuchung im vergangenen Jahr von einer Kfz-Zulassungsstelle im Ort abgeraten hatte. Dennoch hält er an seinem Ziel fest. Die Stadt erhielte laut Schumann und Dobberstein 27 Euro für die Neuzulassung eines Fahrzeugs. Die Region konnte auf Nachfrage dieser Zeitung nicht mitteilen, wie viele Fahrzeuge in Pattensen in den vergangenen Jahren zugelassen wurden. „Wir bräuchten mehr als tausend Fälle, um die Kosten wieder reinzuholen“, rechnet Schumann vor. Ihrer Einschätzung nach würde es für die Stadt auf „ein Zuschussgeschäft“ hinauslaufen.

