Koldingen

Lea Mitschker wirft die Boule-Kugel immer mit dem nach oben gerichteten Handrücken aus dem Gelenk. „Nahezu alle Spieler, die ich kenne, werfen so. Die Kontrolle über die Kugel ist so am größten“, sagt sie. Mitschker kennt sich aus. Sie hat nicht nur am Wochenende das zehnte große Bouleturnier auf dem Vereinsplatz des SV Koldingen organisiert, sondern mit ihrem Team in der Klasse B gleich auch noch den ersten Platz geholt. 153 Spieler traten jeweils in Dreierteams am Sonnabend gegeneinander an. Am Sonntag standen sich noch einmal 56 Zweierteams gegenüber.

Die Spieler und Spielerinnen kamen unter anderem aus Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Jever oder Kassel. Die maximale Zahl der teilnehmenden Teams richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Bahnen. In Koldingen dürfen höchstens 64 Teams teilnehmen. „Das haben wir an beiden Tagen fast erreicht. Es gab nur wenige Absagen wegen des regnerischen Wetters“, sagt Mitschker nach dem Turnier. Sie bedankt sich auch bei den vielen Helfern, die Zelte und Europaletten brachten, sodass der Weg vor dem Cateringzelt nicht komplett matschig wurde.

Boule: Einfache Regeln und viel frische Luft

Das bereits in der Antike gespielte Boule erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Mitschker sieht dafür mehrere Gründe. „Zunächst sind die Regeln relativ einfach zu lernen. Jeder kann direkt mit dem Spiel loslegen“, sagt sie. Zudem ist es ein Outdoorsport und die Spieler halten sich an der frischen Luft auf. „Es konnte sogar während der Corona-Zeit unter Einhaltung der Hygienevorschriften gespielt werden“, sagt die Koldingerin.

Die Bouleteams lassen sich vom Regen nicht abschrecken. Quelle: Tobias Lehmann

Für Mitschker waren die Tage am Wochenende lang. Das Turnier am Sonnabend dauerte elf Stunden, das am Sonntag noch einmal acht. Sie blieb immer bis zum Ende und sorgte dafür, das alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen Preise bekamen und niemand mit leeren Händen nach Hause gehen musste. Mitschker hatte die Preise über verschiedene Sponsoren organisiert. Der SV Koldingen besteht 2021 seit 75 Jahren. „Da freut es mich noch einmal besonders, dass das Boule-Turnier auch dieses Jahr wieder so reibungslos gelaufen ist und alle Spaß hatten“, sagt Mitschker.

Von Tobias Lehmann