Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, der Stadtverwaltung Pattensen sowie rund 50 Bürger haben am Sonnabend Kränze und Kerzen durch die Altstadt getragen und am Mahnmal an der Hofstraße abgelegt. Sie gedachten damit der Opfer der Pogromnacht und der Zerstörung der jüdischen Synagoge im Jahr 1938.