Frau Schumann, Sie hatten kürzlich Urlaub, den Sie gern zum Digital Detox nutzen, also zum Fernbleiben von digitalen Medien. War das in diesem Wahljahr überhaupt möglich?

Ich habe den Urlaub nicht genommen, um mich zu entspannen. Ich habe ihn hauptsächlich für Wahlkampf genutzt. Eine Digital-Detox-Zeit ist da eher unpassend. Die dienstlichen Accounts haben in der Zeit aber geruht. Außer dem Förderbescheid für das Bad ist auch nichts weiter passiert.

Wie schwierig ist der Wahlkampf in Corona-Zeiten?

Ich finde es nicht schwierig, weil ich schon immer internettechnisch gut aufgestellt bin und das einfach weiter betreiben kann. Ich hatte zu Beginn der Pandemie Sorgen, ob mein zweites Lieblingskind, der Haustürwahlkampf, also die Begegnung mit Menschen, tatsächlich möglich sein wird. Ich war skeptisch, wie die Leute es empfinden, wenn man bei ihnen auftaucht und klingelt. Der Schutzraum hat sich verändert. Manchmal sind Leute unsicher, ob man sich die Hand geben kann oder nicht. Es tut mir gut, viele Leute wieder zu treffen. Ich habe das sehr vermisst.

Wie sehr zehrt der Wahlkampf an Ihnen?

Er ist schwierig, mit dem normalen Alltagsgeschäft zu vereinbaren. Ich habe ja so schon keinen Nine-to-five-Job und arbeite locker 70 Stunden in der Woche, verteilt auf sieben Tage. Ich nehme mir bewusst Zeiträume heraus. Wenn richtig viel zu tun ist, ist es aber schon schwierig, noch einen Wahlkampftermin unterzukriegen.

Inwiefern unterscheidet sich dieser Wahlkampf als Amtsinhaberin von dem als Kandidatin?

Wenn ich von Haustür zu Haustür gehe, sage ich ganz gern: „Hallo, ich möchte mich gern vorstellen.“ Dann lachen immer viele und sagen, dass sie mich doch schon kennen. Das sind immer ganz schöne Gesprächsanfänge. Ich kriege jetzt viel mehr Alltag der Menschen mit. Als ich mich damals bekannt gemacht habe, fragten mich viele, wie ich mir gewisse Dinge vorstelle, was ich geleistet habe. Da war die Person interessant. Jetzt ist es eher so, dass Leute sagen: „Gut, dass Sie gerade da sind, unser Gullydeckel senkt sich.“ Es ist ganz oft eine „Gelbe-Karten-Tour“.

Haben Sie es als Bürgermeisterin schwerer, als es ein Bürgermeister hätte?

Ich glaube nicht mehr, dass ich mich als Frau mehr beweisen muss. Aber ich glaube schon, dass es am Anfang meiner Amtszeit der Fall war. Ich werde zwar manchmal noch unter die Lupe genommen, was ich anhabe. Leider passiert es auch heute noch, dass ich nach Äußerlichkeiten beurteilt werde und nicht nach Aussagen und Inhalten. Aber ich habe damit leben gelernt. Ich hatte auch nicht den Anspruch, mich da an vermeintliche Erwartungshaltungen anzupassen. Ich bin einfach und damit authentisch. Ich kann schließlich nicht sieben Jahre lang eine Rolle spielen. Nachrichten hingegen mit sexistischen Angriffen oder ähnlichen Inhalten, zum Beispiel auf Social Media, da weiß ich, das passiert Männern nicht. Dann gibt es bestimmte persönliche Adressierungen, bei denen ich denke, einem männlichen Kollegen wäre das nicht passiert. Es ist sehr situationsabhängig. Es gab auch schon Vorfälle im Rathaus, wo jemand sich weigern wollte, mit einer Mitarbeiterin zu reden. Die können dann schon mal auf die Chefin verweisen. Das reicht oft schon.

Es ist viel passiert in kurzer Zeit

Wie beurteilen Sie insgesamt Ihre bisherigen sieben Jahre im Amt?

Abwechslungsreich, aufregend, lehrreich. Ich habe Menschen von sehr unterschiedlichen Seiten kennengelernt – positiv wie negativ. Es ist ganz viel in sehr kurzer Zeit passiert. Wir haben Schulen gebaut, ein Rathaus, eine Kita, eine Kita umgebaut, eine Krippe temporär, wir haben Straßen gebaut, die Verwaltung in mehreren Schritten entwickelt, neue Aufgaben dazugewonnen und Förderprogramme angefasst. Und das alles unter dem Eindruck von Flüchtlingsunterbringung und Corona.

Das ist Ramona Schumann Ramona Schumann wurde 1979 in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück geboren. Nach dem Fachabitur Verwaltung und Rechtspflege in Osnabrück absolvierte sie eine Ausbildung zur Verwaltungsinspektorin. Ab 2002 arbeitete sie zwei Jahre lang beim Arbeitsamt in Hannover. Seit 2004 lebt Schumann in Schulenburg. In dem Jahr wurde ihre erste Tochter geboren. Sie arbeitete beim Zoll in Braunschweig und war dort für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit zuständig. 2009 kam ihre zweite Tochter zur Welt. Im gleichen Jahr trat sie in die SPD ein. Nach dem deutlichen Sieg in der Stichwahl ist sie seit 2014 Bürgermeisterin.

Wie haben sich die sieben Jahre für Sie angefühlt?

Als ich auf meiner Homepage die Rückblicke auf die Bürgermeisterinnenjahre geschrieben hatte, kam immer mehr und mehr. Als ich am Ende draufgeschaut habe, hab ich mir gedacht: „Das ist alles passiert?“ und war vollkommen erstaunt, wie viele Dinge in die sieben Jahre gepasst haben. Da waren Dinge bei, die teils richtig Energie und Kraft gekostet haben. Man macht es sich nicht richtig bewusst, wie viel wir tatsächlich geleistet haben. Die Jahre sind wie im Flug vergangen.

Entspricht die Arbeit als Bürgermeisterin dem, wie Sie sich das vorgestellt hatten?

Ja, schon. Ich hatte vorab bei einer Amtskollegin hospitiert und wusste deshalb, was mich erwartet. Mir war klar, dass ein kleiner Teil politisch ist und der größere Teil Verwaltungsleitung und -organisation. Es soll ja Leute geben, die glauben, ich könnte alles selbst entscheiden. Aber da gibt es ja noch den Rat. Ich kann deshalb nicht einfach machen, was ich möchte. Was nicht voraussehbar gewesen ist, dass wir in so kurzer Zeit so viele Großereignisse haben. Da bin ich, wie ein Norddeutscher halt ist: „Wat mutt, dat mutt“. Wir packen die Sachen an, ohne zu klagen.

Die Leinetalschule in Jeinsen wird voraussichtlich 2024 endgültig geschlossen. Bei der Kommunikation der politischen Entscheidung gesteht Bürgermeisterin Ramona Schumann Fehler ein. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Nicht immer kam Ihre Vorgehensweise gut bei den Pattensern an, beispielsweise bei der kurzfristig verkündeten geplanten Schließung der Leinetalschule. Hatten Sie die Situation falsch eingeschätzt?

Das ist Murphys Gesetz. Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief. In dem Fall war es so, dass ich am eigentlichen Arbeitsprozess dahin gar nicht aktiv beteiligt war. Kurz zusammengefasst: Die AG Stadtentwicklung tagte nach Entscheidung des Rates nicht öffentlich. Darin gab es das Thema, wie man eine Schullandschaft ausbaut. Ich hatte es vorgestellt bekommen und war wie vom Donner gerührt. Mir war vollkommen klar, was es heißt, wenn wir in eine Schulschließungsdiskussion gehen. Eine Freundin von mir ist Bürgermeisterin einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, die hatte das Szenario gut eineinhalb Jahre zuvor selbst erlebt. Vor meinem inneren Auge liefen ganze Spielfilme ab, was passieren wird. Ich habe dann ganz lange mit mir gerungen. Habe lange gebraucht, um den Gedanken überhaupt zuzulassen.

Was ging dann schief?

Ich hatte gesagt, dass wir nicht einfach nur mit einer Drucksache herauskommen. Ich wollte mit den Vertretern der Schulen vor allem in Jeinsen sprechen. Nachdem alle Mitglieder der AG Stadtentwicklung, zu der Vertreter aller Parteien gehörten, einstimmig das Vorgehen beschlossen hatten, sagte ich, dass ich den Weg mitgehe, wenn ihn alle anderen auch gehen. Meine Aufgabe ist es schließlich, die Beschlüsse des Rates umzusetzen. Der Zeitablauf war aber einfach zu lang, das hätte alles in viel kürzerer Taktung passieren müssen.

Fehler können wieder passieren

Was sagen Sie zu dem Fehler?

Ich hatte das damals schon schnell eingeräumt. Ich habe keine Schwierigkeiten damit, Fehler einzugestehen. Ich denke, es wurde auch deutlich, dass niemand so etwas absichtlich oder mit Hintergedanken macht. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass Fehler nicht wieder passieren. Denn die Situationen unterscheiden sich einfach, genauso wie die Beteiligten. Im Nachhinein ist es für Außenstehende immer leicht, über eine Situation zu urteilen, wenn man nicht selbst dringesteckt hat. Ich will daher auch die Bürger und Bürgerinnen mehr in die eigentlichen Entscheidungsprozesse integrieren.

Bei einer Informationsdrucksache ist kürzlich ein Mitarbeiter vorgeprescht und veranlasste den Abbau eines Spielplatzes. Wie können Sie so etwas verhindern?

Verhindern finde ich in dem Zusammenhang schwierig. Das setzt voraus, dass ich jeden einzelnen Vorgang im Rathaus persönlich kenne. Das ist ja nicht realistisch. Dann würde ich zudem den Mitarbeitenden die Eigenverantwortung wegnehmen. Und das will ich nicht. Ich setze auf eine sehr moderne Führung hier im Haus. Die stärkt die Eigenverantwortung und intrinsische Motivation. Was passieren muss, ist mehr zu sensibilisieren. Ich stelle immer wieder fest, dass ich Übersetzerin bin. Verwaltung, Politik, Bürgerschaft. Sprachräume überschneiden sich oft nicht. Das haben wir schon angefasst.

Anlieger der Straße Neuer Weg fordern die Absetzung der Strabs: Annete Zobel (von links). Claudia Osburg, Joachim Herrmann und Ingrid Rüstig. Quelle: Tobias Lehmann

Sorgt die Straßenausbaubeitragssatzung, kurz: Strabs, bei Ihnen für schlaflose Nächte?

Nein, ich habe einen klaren Auftrag. Ich neige dazu, klare Aufträge entsprechend umzusetzen. Ich brauche die formelle Entscheidung des Rates über die Beauftragung der anwaltlichen Vertretung. Wir haben die Klage eingereicht. Ich bin nun sehr gespannt auf das Verfahren.

Bei betroffenen Pattensern am Neuen Weg kam Ihr Ablehnen der Abschaffung der Strabs nicht gut an ...

Ich habe es sehr klar kommuniziert. Ich bin in verschiedenen Rollen unterwegs. Die Rolle der Verwaltungsleiterin ist klar: Als Beamtin bin ich dem Recht und Gesetz verpflichtet. Die rechtliche Situation ist eindeutig. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sagen, sie hätten sich gern eine politische Entscheidung von mir gewünscht. Die kann ich aber nicht geben, und da befinde ich mich in der Gesellschaft meiner anderen betroffenen Amtskollegen wie in Laatzen und Wennigsen.

100-prozentige Zufriedenheit gibt es nicht

Es ist von außen immer wieder zu hören, dass die Unzufriedenheit bei Mitarbeitern im Rathaus recht groß sein soll. Was sagen Sie dazu?

Sie sagen von außen? Dann kann ich also zunächst nur mutmaßen: Wir haben Veränderungen in der Verwaltung durchgeführt, die führen nicht immer zu Begeisterung. Eine Erwartungshaltung, dass es eine 100-prozentige Zufriedenheit gibt, kann ich auch nicht erfüllen. Ein Grund kann beispielsweise sein, dass Mitarbeitende getroffene Entscheidungen im eigenen Arbeitsbereich nicht gut finden und es dennoch bei den Entscheidungen bleibt. Aber es kann auch sein, dass jemand überarbeitet ist und wir ihm mitteilen müssen, dass der Rat weitere Stellen abbauen möchte oder dass dennoch mehr Arbeit auf uns zukommt. Zu Unzufriedenheit, die an mich herangetragen wurde, hat beispielsweise der Umgang in der Politik beigetragen. Die gestreamten Ratssitzungen schauen auch viele unserer 120 Mitarbeitenden. Ganz viele finden es bemerkenswert, wie der Umgang in den Ratssitzungen mit ihren Führungskräften ist.

Was tun Sie dagegen?

Das versuche ich aufzufangen, weil ich selbst auch ein Teil des Rates bin. Das machen ich und meine Führungskräfte mit Gesprächen, und natürlich gibt es Ansprechpersonen im Haus, die unterstützen. Wir müssen aber auch das Thema Gesundheitsmanagement und neue Arbeitsformen dringend angehen. Da hat uns Corona wichtige Zeit und Ressourcen gekostet. Ich spüre insgesamt gerade eine größere Zufriedenheit. Ein Teil der Eindrücke zu politischen Prozessen hat durchaus zu einem Zusammenwachsen in der Verwaltung geführt.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) spricht beim HAZ/NP-Wahlforum in Hannover über die wichtigen Belange der Stadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es wird von einem politischen Lager angedeutet, die Mitarbeiter würden nicht ausgelastet sein. Was halten Sie dem entgegen?

Ich finde es bemerkenswert, dass man dies nicht einfach persönlich im Rathaus verifiziert. Die Mehrheit der Menschen, die im Rathaus arbeiten, leben in Pattensen. Die haben ein ureigenes Interesse daran, dass es gut läuft. Ich kann Ihnen versichern, die Auslastung mit Aufgaben und Arbeit ist eher überdurchschnittlich.

Dennoch: Die Anzahl der Mitarbeiter ist im Vergleich zu Wennigsen, das etwas kleiner als Pattensen ist, deutlich höher. Wie ist das zu erklären?

Es ist schwierig, den direkten Vergleich mit anderen Kommunen anzustellen. Denn die Kommunen sind unterschiedlich strukturiert. Man könnte beispielsweise auch den Vergleich mit Gehrden anstellen, wenn man dort die Mitarbeiter der Kindertagesstätten herausrechnet, haben wir nicht viel mehr Mitarbeitende. Die Vergleiche hinken aber in Teilen, denn die Kommunen haben keine 100-prozentig deckungsgleiche Aufgabenstrukturen. Ein Beispiel: Ich habe 64 Quadratkilometer Fläche, aber nur 19 Bauhofmitarbeiter. Nordstemmen hat für etwa 50 Quadratkilometer aber 30 Mitarbeiter. Deshalb sind Vergleiche nicht so einfach.

Kita-Platz kann nicht wirtschaftlich sein

Der Rat möchte an den Personalkosten sparen. Geht das?

Wir sind rein faktisch ein Dienstleistungsbetrieb und ein Ordnungsbetrieb. Wir erwirtschaften keine Produkte, wir betreiben Daseinsvorsorge. Das ist kein rein wirtschaftlicher Bereich. Einen Kita-Platz kann ich nicht wirtschaftlich betreiben. Wenn man weniger für Personal ausgeben möchte, was ich nicht in Abrede stelle, bedeutet es eine Konsequenz in der Aufgabenerledigung.

Sie sprachen schon davon, dass das gegenseitige Verständnis für die Arbeit zwischen Rat und Verwaltung teils fehlt. Wäre es eine Idee, dass die Politik mal im Rathaus hospitiert?

Das haben wir schon mehrmals angeboten. Die Fülle der Aufgaben ist den meisten ja gar nicht bewusst. Ich kann es also gar keinem übelnehmen. Was ich schade finde, ist, dass Einladung noch nicht wahrgenommen wurden. Von keiner Gruppierung. Die Einladung steht aber. Keine Verwaltung ist vielfältiger als eine Kommunalverwaltung. Es ist spannend zu sehen, was wir alles haben. Rund 50 Berufe gibt es im Rathaus. Ich kann nur einladen, sich das einmal genau anzuschauen, weil man dann ein Gespür bekommt, wie die Arbeit läuft und wo auch die Herausforderungen sind.

Bürgermeisterin Ramona Schumann stellt sich den Fragen von Neuntklässlern in der KGS Pattensen. Quelle: Mark Bode

Ein Tipp vom CDU-Bürgermeisterkandidaten Roman Dobberstein an Sie war, dass Sie die Verwaltung selbst leiten und das nicht dem Ersten Stadtrat Axel Müller überlassen sollten. Was sagen Sie dazu?

Es ist noch gar nicht so lange her, da saßen Führungskräfte aus der Verwaltung bei mir und baten mich, Aufgaben abzugeben, damit ich gesund bleibe. Das scheint mir angesichts dessen ein sehr eigener Außeneindruck zu sein. Natürlich leite ich die Verwaltung selbst. Mit einer Ausnahme: Der Erste Stadtrat ist nun einmal der zweite Mann, und wenn ich Urlaub habe, leitet er die Verwaltung.

Nennen Sie eine Sache, die Sie an Herrn Dobberstein schätzen?

Ich mag sehr gern, dass wir sehr sachlich und konstruktiv miteinander sprechen können. Er betrachtet die Dinge analytisch. Ich mag Menschen, die einem etwas mit auf den Weg geben und einem nicht nur Honig ums Maul schmieren wollen. Und dazu gehört Herr Dobberstein.

Was mögen Sie nicht an ihm?

Die Ziele sind mir nicht klar. Mir fehlt etwas Visionäres. Er spricht nach einem Termin oft davon, dass es gute Gespräche waren. Aber was ist die Quintessenz?

Pattenser schätzen konstruktive Vorschläge

Der Umgang untereinander ist erstaunlich friedlich. Hatten Sie mit deutlich lauteren Tönen aus dem CDU-Lager gerechnet?

Ich hatte gar keine Erwartungshaltung. Ich habe einige Wahlkämpfe geführt. Ich glaube, alle in der Stadt möchten gern konstruktive Vorschläge erhalten und nach dem Wahlkampf noch gut miteinander umgehen. Man macht nicht Wahlkampf gegen etwas, man macht Wahlkampf für etwas.

Wie lange möchten Sie das Amt noch ausüben?

Auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre (lacht).

Und dann?

Fünf Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Ich weiß nicht, was in fünf Jahren passiert. Ich hab schon Menschen gesehen, die haben für 15 Jahre Pläne gemacht, die waren nach zwei Jahren überholt oder hinfällig. Fünf Jahre ist ein realistischer Zeitraum, den ich überblicken kann.

Wie geht Ihre politische Karriere weiter, wenn Sie nicht gewählt werden?

Ich bin noch im Ehrenamt im Unterbezirk Hannover. Das setze ich auf jeden Fall fort, weil es mir viel Spaß macht, die ganze Region im Auge zu haben. Dazu kommen noch weitere Ehrenämter im kommunalen Bereich. Ansonsten lasse ich alles auf mich zukommen. Ich habe keine konkreten Pläne. Ich könnte zurück zum Zoll. Aber meine Pläne sind nicht darauf ausgelegt. Ich bin darauf ausgerichtet, fünf Jahre lang Pattensen voranbringen, mit den Schwerpunkten nachhaltige Stadtentwicklung für alle Generationen.

Rat, Verwaltung und Bürgerschaft sollen besser zusammenarbeiten

Was möchten Sie als Bürgermeisterin in den nächsten fünf Jahren umsetzen?

Ich möchte, dass wir den Prozess zum Stadtentwicklungskonzept abschließen. Die Bürgerinnen und Bürger abholen und ihnen ihre Stadt in die Hände legen und sie fragen: „Wo wollt ihr mit uns hin?“ Den Rat möchte ich gern als Team aufstellen. Die erfolgreichsten Städte sind die, in denen Rat und Verwaltung und Bürgerschaft vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich möchte es schaffen, dass in den fünf Jahren jede Gruppierung die Chance hat, ein Projekt, was ihr wichtig ist, unterzubringen. In den Wahlprogrammen gibt es viele Überschneidungen. Die Richtung passt, das ist eine gute Basis.

Was erwarten Sie vom nächsten Rat?

Ich erwarte, dass alle ihre Ziele offen und ehrlich benennen. Denn nur diese Ziele können wir bearbeiten. Dass alle sich Gedanken darüber machen, wie wir die Ziele erreichen. Was mir nicht gefällt im Moment: Dass es darum geht, wer hat was zuerst gesagt. Aber wir stellen uns nicht die Frage, was haben wir dafür getan, dass es auch wahr wird. Da wünsche ich mir mehr Blick auf die Umsetzung und weniger auf das Gesagte. Und ein offenes Ohr für die Belastungssituation in der Verwaltung wünsche ich mir.

Was sagen Sie zur Kandidatur für den Stadtrat von zwei AfD-Mitgliedern?

Als Bürgermeisterin habe ich eine klare Rolle. Wenn sie es schaffen, dann müssen sich die Kollegen in die Prozesse einbringen.

Würde die AfD die Arbeit erschweren?

Das kann ich nicht sagen. Ich habe mit Herrn Bungart mal ein sehr konstruktives Gespräch geführt. Für mich ist es auch konstruktiv, wenn man feststellt, dass man in gewissen Punkten völlig unterschiedlicher Auffassung ist. Dann kann man trotzdem vernünftig miteinander umgehen.

Bunte Vielfalt im Vereinsleben

Was macht für Sie ein lebenswertes Pattensen aus?

Was ich unfassbar mag, ist die bunte Vielfalt im Vereinsleben. Von DRK, SoVD, AWO, die alle viel für Senioren machen, über Schützenveranstaltungen bis hin zu den Sportarten wie Fußball und Motoball. Ein noch etwas vielfältigeres kulturelles Angebot fände ich toll, beispielsweise Musik oder Schauspiel. Ich finde, wir stellen die Schulen und Kindertagesstätten zukunftsfähig auf. Pattensen ist eine tolle Stadt, die ganz viel Potenzial hat. Sie leistet im Kleinen ganz viel Großes.

Vervollständigen Sie bitte zum Schluss den Satz: Wenn die nächste Bundeskanzlerin aus Pattensen kommt ...

... dann müssen wir dringend die Auswertung von Umfragen auf den Prüfstand stellen.

Von Mark Bode