Die SPD-Abteilung Jeinsen, Vardegötzen, Thiedenwiese fordert den „sofortigen Planungsbeginn für eine Ampelanlage an der Domänenkreuzung“. Das teilte die Vorsitzende Iris Alm mit. Hintergrund ist die Entscheidung des Rates von Pattensen für den Bau der neuen Grundschule in Schulenburg an der Domänenkreuzung.

Jeinser SPD-Mitglieder begrüßen Entscheidung für Domänenkreuzung

Alm und Hans-Jörg Neef, SPD-Mitglied und stellvertretender Ortsbürgermeister in Jeinsen, sind erleichtert darüber, dass die Wahl mit einer Stimme Mehrheit auf die Domänenkreuzung gefallen ist. „Wenn schon die Leinetalschule geschlossen wird, sollen die Schüler und deren Eltern aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese wenigstens einen möglichst kurzen Anfahrtsweg zur neuen Schule haben“, sagen die beiden SPD-Mitglieder. Die Schüler aus diesen Ortsteilen müssen nach Schließung der Leinetalschule 2022 auch die neue Grundschule in Schulenburg besuchen.

Ampel soll Verkehrssituation an der Domänenkreuzung entschärfen

Bedenken gegen den Standort an der Domänenkreuzung bezogen sich vor allem auf die Verkehrssicherheit. Die Kreuzung liegt an einer viel befahrenen Landesstraße. Die SPD-Abteilung hält es deshalb für unerlässlich, dass die Kreuzung vor Beginn des Schulbetriebs mit einer Ampel ausgestattet wird, damit auch die Kinder, die mit dem Fahrrad kommen, die Landesstraße sicher überqueren können.

Schon mehrfach sei es dort in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen gekommen. Die SPD fordert die Stadtverwaltung auf, in den nächsten Tagen Verhandlungen mit Land und Region aufzunehmen.

Die schon zuvor in der Stadt diskutierte Anlage eines Kreisels an der Kreuzung kommt für Alm nicht mehr infrage. Das wäre für Grundschüler zu gefährlich, da Autofahrer im Kreisverkehr zu wenig auf Radfahrer achten, sagt sie.

Von Tobias Lehmann