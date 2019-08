Pattensen-Mitte

Zum ersten Mal seit Jahren hat die SPD Pattensen ein Grillfest für die Bürger angeboten. Unter dem Titel Roter Grill kamen mehrere Dutzend Interessierte am Freitagabend auf dem Bouleplatz am Fuchsbachpark zusammen, um Würstchen, Salate und Getränke zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf einer Stellwand hatten die Sozialdemokraten die Namen sämtlicher Mandatsträger aufgeführt, die für Pattensen zuständig sind, „vom Ortsverein über die Landes- bis zur Bundesebene“, sagte die Ortsvereinsvorsitzende Andrea Eibs-Lüpcke.

Auf Fotos und anderes Material hatten die Organisatoren des Festes weitestgehend verzichtet. „Wir haben ausschließlich Dinge verwendet, die schon vorhanden waren.“ Zur Bebilderung wurden zum Beispiel eine bereits existierende Tasche mit dem Konterfei von Matthias Miersch sowie eine Wahlkampfkarte von Bernd Lange und Claudia Schüßler ausgestellt. „Wir wollen hier zeigen, an wen sich die Leute wenden können“, so Eibs-Lüpcke.

Kommunikation mit Bürgern ist zentrales Anliegen

An einer weiteren Stellwand hatten die Besucher die Möglichkeit, ihre Anliegen auf Zettel zu schreiben und entweder an die Wand anzupinnen oder in eine danebenliegende Box zu werfen. Davon machten am Freitag auch Alexandra Stolle und Jens Höfer von der Elterninitiative Jeinsen Gebrauch, die sich für den Erhalt der Leinetalschule einsetzt. „Wir finden es wichtig, dass Grundschüler vor Ort beschult werden“, sagte Stolle. „Das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass der Ort auch zukünftig attraktiv bleibt. Wer zieht schon in ein Neubaugebiet, wenn es langfristig keine Schule im Ort gibt?“ Und schon kamen die beiden mit SPD-Vorstandsmitglied Thorsten Krüger ins Gespräch.

Die Kommunikation mit den Bürgern sei das zentrale Anliegen der Sozialdemokraten für diese Veranstaltung gewesen. „Es fehlt oft an einem Kommunikationskanal, um miteinander zu reden“, sagte Andrea Eibs-Lüpcke. „Viele Leute schreiben ihre Meinung mittlerweile auf Facebook.“ Krüger ergänzte: „Man kann in den sozialen Medien zwar seinen Unmut äußern, es ist aber schwierig, Nachfragen zu stellen. Und wenn man das dann doch tut, sind vielen die Argumente egal.“

„Sich vertrauen im Dialog“

Das Grillfest sehen die Sozialdemokraten als gute Möglichkeit, „gemütlich und mit mehr Zeit zusammenzukommen.“ Eibs-Lüpcke bezeichnete das als „sich vertrauen im Dialog“. Die SPD habe früher häufiger solche Feste organisiert, wenn auch an anderen Orten, sagte Krüger. „Das war immer sehr nett, und es kamen auch Leute, die politisch vielleicht nicht so interessiert waren. Sie haben dann trotzdem die Möglichkeit, ihre Themen auf den Tisch zu bringen. Das hatten wir etwas vernachlässigt.“

Am Freitag hätten sich insbesondere drei Hauptthemen herauskristallisiert, ziehen Eibs-Lüpcke und Krüger eine erste Bilanz. Dies seien das weitere Verfahren zur Entscheidung über die Schullandschaft in Pattensen, der baldige Abschluss der Sanierungsarbeiten in Pattensens Hallenbad sowie der laufende Prozess um die neu zu wählende Parteispitze der SPD gewesen.

Wer im Berufsleben steht, hat anderes Zeitfenster

Ein Problem bei der Organisation solcher Feste sei allerdings der gesellschaftliche Wandel. „Die Leute, die im Berufsleben stehen, haben heute ganz andere Zeitfenster.“ Es sei schwieriger geworden, die Bürger nachmittags zusammenzubringen. Das gelte insbesondere für Menschen mittleren Alters. „Wir haben die Jusos und die AG 60plus, uns fehlt aber der Mittelblock“, machte Eibs-Lüpcke deutlich. Aus diesem Grund habe die SPD einen Freitagabend für den Roten Grill ausgewählt. Es gebe aber auch Überlegungen, künftig mal ein Frühstück für Mitglieder und politisch Interessierte anzubieten. So könnten auch fördernde, aber nicht aktive Mitglieder vermehrt wieder ins Boot geholt werden. „Wir geben ihnen damit die Möglichkeit, daran teilzuhaben und sich wieder mehr einzubringen.“

Für das Fest hatte die SPD die Bürger darum gebeten, ihre eigenen Teller und eigenes Besteck mitzubringen, um Müll zu vermeiden. „Wir wollen mit einem einzigen 40-Liter-Sack auskommen, was für eine solche Veranstaltung schon ziemlich wenig ist“, so Eibs-Lüpcke. Für den Bier-Ausschank hatte die SPD das lokale Hüpscher Werkstatt Bräu aus Hüpede organisiert.

Den Fuchsbachpark halten die Sozialdemokraten für einen gut geeigneten Ort für ihr Grillfest. „Es ist eine neutrale Fläche, die so schön in der Natur liegt“, macht Eibs-Lüpcke deutlich. Und: „Viele Pattenser wissen gar nicht, dass es diesen schön eingerichteten Park gibt.“ Die Pattenser Gruppe möchte dies ändern.

