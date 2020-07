Jeinsen/Schulenburg

Die SPD Pattensen hat für ihre Diskussionen über die Schließung der Leinetalschule Jeinsen und den Standort der neuen Grundschule Schulenburg einen Fahrplan aufgestellt. Das teilte Andrea Eibs-Lüpcke mit, Vorsitzende des Ortsvereins und Ratsmitglied. „Nach einem gemeinsamen Gespräch der Vorstände von Ortsverein und Fraktion haben die Sozialdemokraten eine Sitzungsfolge für die nächsten vier Wochen terminiert“, sagte Eibs-Lüpcke. In der Ratssitzung am 10. September soll dann entschieden werden.

In der vergangenen Woche hatte der Rat nach längeren Diskussionen mehrheitlich beschlossen, dass sich die Politik nach der Sommerpause noch einmal mit beiden Themen beschäftigen wird.

Anzeige

Alle Informationen sollen erneut geprüft werden

„Es ist uns wichtig“, sagte Andreas Ohlendorf, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, „dass wir die sitzungsfreie Zeit nutzen, um alle Informationen oder etwaige Neuinformationen erneut zu prüfen beziehungsweise zu diskutieren.“ Die SPD-Ratsfraktion hatte am 14. November 2019 im Rat über die Zukunft der Leinetalschule die Abstimmung freigegeben, es herrschte kein Fraktionszwang. Diese erfolgte geheim, das Ratsvotum fiel mehrheitlich für eine Schließung aus.

Weitere HAZ+ Artikel

Die nächste Entscheidung wurde im Rat zum Standort für den Neubau der Grundschule in Schulenburg gefällt, die auch Kinder aus Jeinsen besuchen sollen. Im Vorfeld seien auch dazu „die Begründungen für die eine oder die andere Variante in der SPD-Ratsfraktion bis zum letzten Detail ausdiskutiert und das Votum schlussendlich freigegeben“ worden. In diesem Punkt hätten die „sozialdemokratischen Ratsfrauen und -männer je zur Hälfte für den Standort Nord oder Süd gestimmt“, hieß es jetzt vonseiten der SPD. Es habe bei den intensivsten Diskussionen zu beiden Themen im Ortsvereinsvorstand und innerhalb der Fraktion für jeweils beide Seiten gute Argumente gegeben.

Miteinander streiten und Gegenwind aushalten

Ortsvereinsvorsitzende Eibs-Lüpcke sagte: „Es ist sozialdemokratische Sitte, miteinander zu streiten, und oft sind wir untereinander unsere härtesten Kritiker. Wir sind daher in Übung, nicht immer einer Meinung zu sein und das auch auszuhalten.“ Manchmal würden sie dafür abgestraft und manchmal dafür bewundert, dass Meinungen nicht kassiert, sondern vertreten würden.

Um erneut in die Diskussion einzusteigen, wird die SPD zunächst die Stadtverwaltung sowie die Bürgerinitiativen Jeinsen und Schulenburg zu einer gemeinsamen Sitzung von Fraktion und Ortsvereinsvorstand einladen. Am Ende der Schulferien ist dann eine Diskussion mit den Mitgliedern des Ortsvereins geplant.

„Wir haben uns die erste Entscheidung im November 2019 nicht leicht gemacht, wir werden auch in dieser zweiten Runde nichts unversucht lassen, um alle Informationen aufzubereiten sowie zu diskutieren“, sagte Ohlendorf. „Und am Ende steht eine demokratische Entscheidung.“

Von Kim Gallop