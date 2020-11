Pattensen

Die SPD-Ratsfraktion will mit den Volksvertretern der weiteren Fraktionen öffentlich über den Haushalt beraten. Damit reagiert die SPD auf den Vorwurf der CDU-Fraktion, die Einladung zur Beratung der städtischen Finanzen nicht angenommen zu haben.

„Es ist zwar wahr, dass wir auf die Einladung ablehnend reagiert haben“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Ohlendorf. „Diese bezog sich jedoch auf den interfraktionellen Sparantrag, den wir ausdrücklich nicht mittragen.“ Aus seiner Sicht habe deshalb kein Gesprächsbedarf bestanden.

SPD-Fraktion will 2 Millionen Euro einsparen

Die Fraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freie Wähler hatten in einem gemeinsam eingereichten Antrag gefordert, im Doppelhaushalt 2021/2022 rund 4 Millionen Euro einzusparen. Unter anderem sollten dafür zurzeit nicht besetzte Stellen im Rathaus gestrichen werden. Die Stadtverwaltung verwies darauf, dass Mitarbeiter dieser Stellen erkrankt oder in Elternzeit seien und teilweise unbefristete Verträge haben. Die SPD fordert in ihrem eigenen Sparvorschlag die Kürzung von 3 Prozent des Haushalts 2021 und 3,6 Prozent für das Folgejahr: insgesamt rund 2 Millionen Euro. Dabei wird der Verwaltung ein Spielraum eingeräumt, wie diese erreicht werden können.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Ernst teilt mit, dass die SPD mit Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) viel Arbeit in die Sparvorschläge investiert habe. Er kritisiert, dass andere Fraktionen nicht die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gesucht hätten. „Offenbar ist unser Sparvorschlag gut. Sonst würde man nicht versuchen, die Arbeitsergebnisse anderer für sich vereinnahmen zu wollen“, sagt Ernst in Richtung der CDU-Fraktion. Diese hatte zuvor behauptet, dass die SPD ohne den „interfraktionellen Impuls“ in Bezug auf die Sparvorschläge tatenlos geblieben wäre.

SPD : Interfraktioneller Antrag entpuppt sich als Seifenblase

Die SPD-Fraktion vermutet eine politische Taktik der CDU. „Die bewusste mediale Inszenierung eines angeblichen Durchbruchs mit dem interfraktionellen Sparantrag entpuppt sich allmählich als Seifenblase. Dabei ist bereits klar, dass davon nicht viel übrig bleiben wird“, heißt es in einer Stellungnahme der Fraktion. Die SPD-Ratsfrau und Ortsvereinsvorsitzende Andrea Eibs-Lüpcke ergänzt, dass jetzt öffentlich über den Haushalt diskutiert werden sollte, „ohne dass eine nichtöffentliche Klüngelrunde aus Fraktionen eine Entscheidung bereits dingfest gemacht hat“. Sie meint die vier Fraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern, die den interfraktionellen Sparantrag eingereicht und mit 18 Stimmen auch die Mehrheit im Rat haben.

Von Tobias Lehmann