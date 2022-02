Hüpede

Insgesamt vier neue Feuerwehrhäuser sollen in Pattensen in den nächsten Jahren gebaut werden. Gleich dreimal sollen dabei künftig Ortsfeuerwehren kooperieren. Das betrifft unter anderem Hüpede und Oerie, die an einem noch zu bestimmenden Standort ein neues Gebäude erhalten sollen. Schon jetzt denken SPD-Mitglieder, darunter Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka, Ortsratsmitglied Florian Ernst und der Stadtratsfraktionsvorsitzende Jens Ernst über die weitere Nutzung der in Zukunft zur Verfügung stehenden Gebäude nach. Sie regen an, das Feuerwehrhaus in Hüpede für Schulkinder zu nutzen.

Der Stadtrat hat den Feuerwehrbedarfsplan kürzlich verabschiedet und somit grundsätzlich den Neubau eines Feuerwehrhauses für Hüpede und Oerie in Auftrag gegeben. „Deshalb soll nun frühzeitig geprüft werden, ob das dann frei werdende Haus für eine Mensa oder einen Hort für die naheliegende Grundschule genutzt werden kann“, sagt Kimpioka.

Für Ganztagsbeschulung entsteht neuer Raumbedarf

„Ab 2026 wird Ganztagsbeschulung rechtswirksam zu realisieren sein, sodass weiterer Raumbedarf entsteht“, sagt Florian Ernst. „Das frei werdende Feuerwehrgerätehaus ist eine sehr interessante Prüfungsvariante, für eine Nachnutzung zugunsten der Betreuung der Schülerinnen und Schüler.“ Deshalb werde die Verwaltung gebeten, zu prüfen, ob das Gebäude zu diesem Zweck umgebaut werden kann, und mit welchen Kosten diese Maßnahme verbunden wäre.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Ernst, der in Hüpede lebt, wirbt für diesen Vorstoß: „Es macht absolut Sinn, frühzeitig diese Verwendungsmöglichkeit zu prüfen – auch wenn es noch etwas dauern wird, bis das neue Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt und das bisherige frei geräumt ist.“

Von Mark Bode