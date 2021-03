Pattensen

Es ist nur eine Formalität gewesen, nun ist es offiziell: Die aktuelle Bürgermeisterin Ramona Schumann ist am Sonnabend von den SPD-Mitgliedern zur Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im September gewählt worden. Sie erhielt eine Zustimmung von 94 Prozent. 51 Mitglieder hatten am Sonnabend ihre Stimme abgegeben. Schumann beteiligte sich dabei an einer Fahrradtour durch alle Ortsteile Pattensens, um die Wahlzettel einzusammeln. Nur auf diesem Weg war die Wahl rechtens.

„Jede Wahl ist mit Aufregung verbunden“, sagte Schumann. Sie sei erleichtert, dass die Auszählung der Stimmen vorüber ist. „Ich sehe mich mit diesem Ergebnis auf jeden Fall bestätigt“, sagte sie. Vor sieben Jahren hatte sie sich mit 77 Prozent der Stimmen gegen den internen Kokurrenten Karl-Heinz Schieweg durchgesetzt.

Schumann: „Ich bin keine Schönwetterpolitikerin.“

Diesmal blieb Schumann ohne Gegenkandidaten. Am Freitag stellte sie sich per Videokonferenz den 32 virtuell teilnehmenden Parteimitgliedern sowie zwölf weiteren im Mehrzweckraum des Rathauses in einer 40-minütigen Rede vor. Darin sagte sie: „Ich bin keine Schönwetterpolitikerin.“ Sie gehe auch dorthin, wo es stürmt. Das musste sie am nächsten Tag direkt bestätigen, als sie mit anderen bei einem Mix aus starkem Wind, Regen, Hagel und Schnee durch die Ortschaften radelte. In jedem Ortsteil verweilte die Gruppe für eine halbe Stunde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurzer Zwischenstopp: Ramona Schumann (Zweite von links) und weitere Parteimitglieder halten auf ihrer Radtour kurz vor Pattensen-Mitte an. Im Hintergrund ist die KGS zu sehen. Quelle: privat

Außer der Wahl Schumanns stand noch die des Pattenser SPD-Parteivorstands an. Andrea Eibs-Lüpcke als Vorsitzende, Stellvertreter Thorsten Krüger, Kassierer Matthias Friedrichs und Schriftführerin Anja Lampe wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Dobbersteins Nominierung als CDU-Kandidat soll am 10. April erfolgen

Bei der CDU dauert es noch etwas, bis Roman Dobberstein offiziell zum Herausforderer Schumanns wird. Am 9. April gibt es eine digitale Aufstellungsversammlung, am Folgetag steht eine Urnenwahl in der Parteizentrale in Pattensen-Mitte an.

Von Mark Bode