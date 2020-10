Pattensen

Lilli Engelhardt geht es nicht ums Geld, es geht ihr auch nicht darum, berühmt zu werden. Die 17-jährige Pattenserin möchte einfach Musik machen, so nebenbei. „Beruflich ist das eigentlich eher keine Option. Das Business ist sehr hart“, sagt sie. Trotzdem hat sie jetzt mit „Colorblind“ ihre zweite Single veröffentlicht.

Einen Namen hat sich die Schülerin der KGS spätestens gemacht, als sie im Frühjahr die Einnahmen ihres ersten Songs „Change“ für eine Blühwiese in Pattensen spendete. 800 Euro waren im Zuge des Projekts, etwa durch den Verkauf der CD, zusammengekommen. Das Lied hat sie gemeinsam mit Dirk Scheuber, einem Freund ihrer Eltern und Mitglied der Band Project Pitchfork, geschrieben. Die Idee dabei war, in dem Song und im Video auf Umweltverschmutzung und den dadurch beschleunigten Klimawandel aufmerksam zu machen. „Das ist ein Thema, das mich viel beschäftigt“, sagt Lilli. Ihre ganze Generation sei davon schließlich stark betroffen.

„Colorblind“ ist ein Lied über Liebeskummer

Deshalb habe es ihr nicht ausgereicht, bloß daran zu erinnern, „dass die Menschheit vor diesem gigantischen Problem steht“. Sie habe auch vor Ort in ihrer Stadt etwas bewirken und einen kleinen Teil zum Kampf gegen die globale Erwärmung leisten wollen – lokal, in Form einer Blühwiese am Rodelberg zum Schutz der Insekten.

Ihre aktuelle Single hat die 17-Jährige erneut gemeinsam mit Scheuber geschrieben. Die Motivation war in diesem Fall aber eine ganz andere. Eigentlich sollte es ein Lied für die Hochzeit ihrer Eltern werden. Dabei herausgekommen ist allerdings ein nicht gerade fröhliches Liebeslied. „Es geht in ,Colorblind’ um Liebeskummer. Aber das ist jetzt auch egal. Die Eltern achten eh nicht so auf den Text“, sagt Lilli lachend. Dieser habe auch nicht direkt etwas mit ihrem Leben zu tun, geschrieben habe ihn Scheuber. Doch sie könne sich gut in das, was sie singt, hineinversetzen – Liebeskummer habe schließlich jeder schon mal gehabt.

Aufgenommen im Tonstudio in Hannover

Den neuen Song einem bestimmten Genre zuzuordnen, fällt der jungen Pattenserin schwer. „Es ist jugendliche Popmusik“, sagt sie nach ein wenig Grübelei. Aufgenommen wurde der Song in einem Tonstudio in Hannover. Anstrengende fünf bis sechs Stunden stand Lilli dort vor dem Mikrofon. Aber am Ende hat es sich gelohnt: Nachdem sie den Song bei der Hochzeit ihrer Eltern vorgesungen hatte und das Feedback überaus gut war, fiel die Entscheidung, auch dieses Lied online zu veröffentlichen. „Alle meine Freunde und Verwandten, denen ich das gezeigt habe, waren total begeistert“, erinnert sie sich. Dann habe sie sich gedacht: „Warum soll ich das Lied in einer Schublade einsperren?“

Noch gibt es CDs zu kaufen

Ihre Begeisterung für den Gesang hat Lilli mit elf oder zwölf Jahren entdeckt. „Ich kann auch ein bisschen Schlagzeug, Piano, Blockflöte, Gitarre und Tenorsaxofon“, sagt die Schülerin etwas verlegen. Doch ihr sei der Gesang am liebsten. „Die Stimme habe ich einfach immer dabei.“ Nun ist die 17-Jährige auch ein wenig stolz darauf, dass sie es in ihrem Alter geschafft hat, eigene Lieder aufzunehmen und zu veröffentlichen – und für den ersten Song sogar Geld für einen guten Zweck einzunehmen.

Wie es für sie weitergeht, kann Lilli nicht genau sagen. Auch wenn sie beruflich eher in Richtung Lehramt oder Psychologie tendiert, steht für sie fest. „Die Musik wird immer eine Rolle in meinem Leben spielen. Ich würde nicht Nein sagen, wenn jemand Musik mit mir machen will oder ich irgendwo auftreten könnte“, sagt sie.

Zu hören ist Lilli Engelhardts neue Single bei Youtube, Spotify und Apple Music. „Wir haben auch 100 CDs pressen lassen. Davon sind aber schon 50 weg“, sagt die Schülerin. Noch könne man per E-Mail an apb-danny@gmx.net ein Exemplar bestellen.

