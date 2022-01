Pattensen-Mitte

An der Debatte zur geplanten Sanierung der Steinstraße in der Pattenser Altstadt beteiligt sich kurz vor der Sitzung des Stadtrates nun auch noch die Arbeitsgemeinschaft (AG) 60 plus der Pattenser SPD. Diese vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren. Zuvor hatten CDU und Freie Wähler des Ortsrates Pattensen-Mitte auf der einen Seite und SPD, Grüne und Verwaltung auf der anderen Seite intensiv über das Thema diskutiert.

AG-Sprecher Joachim Niepel sagt deutlich: „Verbindlich vorgegebene Regeln zum Straßen- und Wegebau mit Mindestbreiten und Barrierefreiheit sind nicht beliebig verhandelbar.“ Damit stellt er sich auf die Seite der Verwaltung, die den Ortsratsbeschluss nicht berücksichtigen will, weil die Pläne laut Stadt nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechen. „Rechts- und zielwidrige Planungen werden der Stadt finanziellen Schaden bringen, weil Förderungen des Landes zurückgezogen werden. Dagegen muss sich die Stadtverwaltung wehren“, sagt Niepel weiter.

Die Steinstraße in Pattensen-Mitte soll im Rahmen der Altstadtsanierung erneuert werden. Quelle: Mark Bode

Autoverkehr soll keinen Vorrang haben

„Der Kfz-Verkehr ist wichtig, aber er darf den Kernstadtbereich nicht beherrschen. Pattensen darf nicht in der Vergangenheit stecken bleiben“, betont das SPD-Mitglied. Die Steinstraße sei nicht Durchfahrtsschnellstraße zur Altstadt. „Sie ist Teil der Altstadt und des Altstadtsanierungsprogramms, das als geeintes Ziel die Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltssituationen vorangestellt hat“, sagt Niepel.

Er unterstützt den Vorschlag der Verwaltung, die Straße im Zuge der Maßnahme schmaler zu bauen, wodurch Parkplätze wegfallen würden, aber Fußgänger jeweils einen breiten Gehweg erhielten. „Sie bleibt Straße und es bleiben Parkplätze zur Erreichbarkeit der Geschäfte. Aber alles ruhiger, sicherer und grüner“, sagt Niepel.

Es sei wichtig, sich für die Interessen schwächerer Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer einzusetzen. „Die Belange der behinderten Menschen, von Rollstuhlfahrenden, von älteren Menschen mit Rollator und auch von Familien mit Kinderwagen, die auf den Gehwegen einer Barriere nach der anderen ausgesetzt sind, müssen ernstgenommen und vorrangig berücksichtigt werden. Nur dann ist Fairness gegeben“, sagt Niepel.

Ratssitzung wird am 27. Januar gestreamt

Das Thema wird am Donnerstag, 27. Januar, ab 19 Uhr auf der hybriden Ratssitzung behandelt. Interessierte können den Sitzungsverlauf auf der Seite der Stadt Pattensen auf der Videoplattform Youtube verfolgen.

Von Mark Bode