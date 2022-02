Pattensen-Mitte

Die Sanierung der sogenannten Dreifeldsporthalle der KGS Pattensen kostet voraussichtlich rund 4,2 Millionen Euro. Die ersten Kostenschätzungen vor zwei Jahren beliefen sich noch auf rund 1,5 Millionen Euro. Doch verschiedene Gutachten haben jetzt ergeben, dass eine „de-facto-Komplettsanierung“ nahezu unumgänglich ist, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung.

Ursprünglich war die Sanierung des 1975 errichteten Gebäudes nur vorgesehen, weil der Brandschutz nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprach. In den ersten Planungen 2020 war allerdings auch schon von einer Sanierung des Daches die Rede. In dem beauftragten Schadstoffgutachten wurde dann eine „erhebliche Asbestbelastung“ entdeckt, die sich nicht entfernen lässt, ohne das Teile des Daches zerstört werden. Somit soll gesamte Dach jetzt erneuert werden.

Legionellen: Wasserleitungen in der KGS-Sporthalle müssen raus

Ein weiteres Gutachten ergab eine erhöhte Legionellen-Kontamination im Wasser, so dass die Sanitärräume bereits im vergangenem Jahr zeitweise gesperrt werden mussten. In den vergangenen Jahren habe es bereits immer wieder mal erhöhte Werte gegeben, teilt der Erste Stadtrat Axel Müller mit. Kleinere Ausbesserungen seien deshalb bereits ausgeführt worden. Aktuell hat das Gesundheitsamt die Räume wieder freigegeben. Eine dauerhafte Kontamination lasse sich jedoch nur durch einen kompletten Austausch der gesamten Sanitärinstallation inklusive der Trinkwasserversorgung verhindern, sagt Müller. Auch die Elektrik soll in dem Zuge modernisiert werden.

Gleichzeitig wird eine Erneuerung der Fliesen und Abdichtungen in den Sanitärräumen vorgeschlagen. Da die Sporthalle auch als öffentliche Versammlungsstätte zugelassen ist, muss sie nach der Absprache mit der Region Hannover bei einer Komplettsanierung auch barrierefrei werden. Somit ist jetzt in den Planungen auch ein Aufzug in das Obergeschoss vorgesehen.

Ein Neubau der Sporthalle soll rund 8 Millionen Euro kosten

Die SPD-Fraktion hat aufgrund der hohen Kosten die Frage gestellt, wie teuer ein kompletter Neubau der Halle wäre. Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten dafür auf rund 8 Millionen Euro. Die Bauzeit für eine Sanierung soll bei neun Monaten liegen, während ein Neubau rund 15 Monate dauern würde. Es stehe rund um die Schule auch kein anderes Grundstück für einen Neubau zur Verfügung, so dass die Halle in jedem Fall erst abgerissen und anschließend an demselben Ort neugebaut werden müsse.

Die Stadtverwaltung versichert aber, dass die sanierten Bereiche anschließend einem Neubau gleichwertig wären. Das Mauerwerk sei noch in einem soliden Zustand, so dass dort keine Sanierung notwendig ist. In den nächsten Jahren könne nach der Sanierung maximal noch eine energetische Sanierung der Halle in Betracht gezogen werden. Dabei wird aber darauf hingewiesen, dass die Halle kaum Fensterflächen habe, die bei energetischen Sanierungen kostentreibend sind.

Die Politik wird jetzt über die Sanierung beraten. Sobald der Rat der Stadt der Sanierung zustimmt, rechnet Müller mit sechs bis neun Monaten konkreter Planung. Frühestens könne das Projekt Ende des Jahres beginnen. „Wir werden es dann auch mit den Ferienzeiten abstimmen, so dass die Belastung für die Schule so klein wie möglich gehalten wird“, sagt Müller. Während der gesamten Bauzeit wird die Turnhalle nicht genutzt werden können.

Von Tobias Lehmann