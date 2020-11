Schulenburg

Die Sanierung der Straße Grünes Tal in Schulenburg wird 95.000 Euro teurer als geplant. Die Gesamtkosten werden dann rund 415.000 Euro betragen. Das teilt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, mit. „Dass die Kosten immer noch ein wenig steigen, sobald wir in die Detailplanung gehen, ist nicht ungewöhnlich“, sagt er. Die Mehrkosten ergeben sich aus dem Einbau einer zusätzlichen Schottertragschicht, die zur längeren Haltbarkeit der Fahrbahn beitragen soll. Dazu kommt der Aufwand zur Entsorgung der bestehenden Schotter- und Asphaltschicht.

Geplant ist die Sanierung im sogenannten Teiltiefausbau. Erneuert werden die Schottertragschicht, die Asphalttragschicht, die Asphaltdecke und die Entwässerungsrinnen. Die Fahrbahnbreite bleibt mit fünf bis 5,70 Meter unverändert. Zum unbefestigtem Seitenraum erfolgt eine Abgrenzung mit Tiefborden, die zur Wasserführung rund fünf Zentimeter hoch sein werden. Bis auf den östlichen Abschnitt zwischen Meierortsweg und Hauptstraße soll es auch weiterhin keinen Gehweg geben. Der im östlichen Abschnitt vorhandene Gehweg wird mit Schotter saniert. Auf eine komplette Sanierung der Straße könne verzichtet werden, führt Müller aus. Die Fahrbahn weise zwar Risse und einen abgefahrenen Asphalt auf. Doch wesentliche Probleme der Tragfähigkeit sollen nicht bestehen.

Sanierung soll im Frühjahr 2021 beginnen

Die Sanierung wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 beginnen. Sämtliche Details sollten den Anwohnern in einer Versammlung in diesem Monat vorgestellt werden. Doch die Verwaltung hat die Veranstaltung aufgrund der steigenden Corona-Zahlen abgesagt. „Wir werden sie auf jeden Fall nachholen. Doch vor 2021 wird das zum Schutz vor dem Coronavirus sicherlich nicht sinnvoll sein“, sagt Müller.

Gemeinsam mit der Straße Neuer Weg in Pattensen-Mitte ist die Straße Grünes Tal auch ein Streitpunkt in der Diskussion um die Absetzung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). Mit den beiden Straßen will die Stadt ein auf zehn Jahre angelegtes Sanierungsprogramm beginnen. Nachdem der Rat der Stadt im Januar dieses Jahres die Absetzung der Strabs beschlossen hatte, wurde den Anliegern beider Straßen versichert, dass auch sie bereits an der Sanierung finanziell nicht mehr beteiligt werden.

Sanierung der Straße ist nach der Strabs beitragspflichtig

Das steht jetzt jedoch wieder infrage. Da bisher keine Kompensation zum Ausfall der Gebühren gefunden wurde, hat die Stadtverwaltung jetzt empfohlen, den Ratsbeschluss wieder aufzuheben. „Die Sanierung der Straße Grünes Tal ist nach der bestehenden Satzung beitragspflichtig für die Anwohner“, sagt Müller. Zwar werde die Straße nicht komplett saniert, doch der Zustand so verbessert, dass das Projekt nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz beitragspflichtig ist, sofern die Stadt eine entsprechende Satzung hat. Sollte die Strabs in Pattensen also nicht abgesetzt werden, müssen die Anwohner zahlen.

Der Rat der Stadt wird in der Sitzung am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule über die Sanierung entscheiden. Ebenso wird dort über die Empfehlung der Verwaltung abgestimmt, die Strabs nicht abzusetzen. In der Ratssitzung im Oktober hatten die Ratsmitglieder beschlossen, gemeinsam noch einmal nach möglichen Kompensationen zu suchen. Der Vorsitzende des Verbands Wohneigentum, Karl-Heinz Schieweg, hat in einem Schreiben an alle Ratsmitglieder ein Moratorium bezüglich der Straßensanierungen gefordert. So könne die entsprechende Zeit geschaffen werden, um Möglichkeiten der Kompensation zu finden und den zurzeit noch bestehenden Ratsbeschluss doch aufrecht zu erhalten.

