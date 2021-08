Pattensen

Der Bund fördert die Sanierung des Pattenser Bads mit 3.999.150 Euro. Die schriftliche Bestätigung ist jetzt bei der Stadtverwaltung eingegangen. Die höchste mögliche Fördersumme beträgt 4 Millionen Euro. „Die bekommen wir fast komplett. Wir sind zufrieden“, sagt der Erste Stadtrat Axel Müller. Der zusätzliche Eigenanteil der Stadt beträgt rund 660.000 Euro. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres werde mit der Detailplanung begonnen.

Bad soll ab 2022 umgebaut werden

Der Baubeginn soll im Juli 2022 sein. Bis Ende 2024 muss das Projekt abgeschlossen sein, weil dann die Förderung ausläuft. „Das ist in dem Zeitraum auch zu schaffen. Trödeln dürfen wir allerdings nicht“, sagt Müller. Zentral wird die energetische Sanierung des Hallenbads sein, unter anderem wird die komplette Fensterfront erneuert. Im Außenbereich soll ein Beachvolleyballfeld angelegt und ein Wasserspielplatz für Kinder errichtet werden.

Projektträger ist das Forschungszentrum Jülich. Dieses führt aus, dass mit der Förderung Ziele wie die Stärkung der Gesundheit der Bevölkerung, die Schaffung von Räumen des gesellschaftlichen Miteinanders und die Unterstützung der Klimaschutzziele verbunden sind. Letzteres Ziel soll durch Erneuerung der technischen Anlagen und die energetische Sanierung des Gebäudes erreicht werden. Herausgestellt wird auch noch das Thema Kunst. Schülerinnen und Schüler der KGS Pattensen sollen das Hallenbad mit Graffiti verschönern.

Hälfte der Badbesucher kommt nicht aus Pattensen

Den Förderantrag der Stadt hatten mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung sowie des Pattenser Bads gemeinsam formuliert. „Der Stadt war es wichtig viele unterschiedliche Meinungen und Blickrichtungen zu involvieren, da die Sanierung ein Projekt für die Zukunft beziehungsweise die nächste Generation ist“, heißt es. Aufgeführt wird in dem Antrag unter anderem, dass 39 Nutzergruppen aus unterschiedlichen Bereichen das Bad regelmäßig besuchen. Die Einrichtung verzeichnet pro Jahr durchschnittlich 120 000 Gäste, davon rund die Hälfte aus anderen Kommunen. Durch die jetzt geplante umfassende Sanierung seien in den nächsten 20 bis 30 Jahren keine größeren Sanierungen mehr nötig.

Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Hallen- und Freibad Pattensen Betriebs GmbH, Fred Oeltermann, freut sich über die schriftliche Bestätigung der Förderung. „Jetzt haben wir Butter bei die Fische und können mit der Planung beginnen“, sagt er.

Wenig Besucher im Bad bei durchwachsenem Wetter

Weniger erfreulich ist für Oeltermann das durchwachsene Wetter in diesem Sommer. „Es gibt zwar immer wieder Sonnenlöcher. Doch meist muss es drei, vier Tage hintereinander richtig warm sein, damit die Besucher in das Freibad kommen“, sagt er. Oeltermann kündigt an, dass in den nächsten Wochen bei Bedarf deshalb auch immer wieder das Hallenbad geöffnet werden soll. „Nach der langen Pause wegen des Coronavirus wollen viele Bürger auch endlich wieder schwimmen“, sagt der Geschäftsführer.

Die Einnahmen seien in diesem Jahr wegen der Pandemie entsprechend niedrig gewesen. „Durch die Möglichkeit der Kurzarbeit haben wir es dennoch überstanden und mussten keinen Mitarbeiter entlassen“, sagt Oeltermann. Jetzt wird sogar noch eine Fachkraft für Bäderbetriebe gesucht. Auch Auszubildende für diesen Beruf können sich noch melden. Einen Auszubildenden hat das Bad zum 1. August bereits eingestellt. Da die Berufsschule aber nach den Sommerferien erst im September wieder beginnt, kann im Laufe des Augusts auch noch ein weiterer Auszubildender eingestellt werden, sagt Oeltermann. Interessenten können sich im Pattenser Bad unter der Telefonnummer (0 51 01) 8 40 51 oder per Mail an info@pattenserbad.de melden.

Von Tobias Lehmann