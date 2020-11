Pattensen

Alle Wünsche von Fred Oeltermann bezüglich des Pattenser Bads können noch nicht erfüllt werden. Doch insgesamt ist der Geschäftsführer der Einrichtung mit dem jetzt von der Stadtverwaltung vorgelegten Sanierungskonzept einverstanden. „Ich war in der Planung auch eingebunden“, sagt Oeltermann.

Für eine komplette Modernisierung des Hallen- und Freibads hat das beauftragte Ingenieurbüro Pfaller eine Summe von 6,5 Millionen Euro ermittelt. Vom Bund bekommt die Stadt für die Sanierung jedoch nur maximal 4 Millionen Euro und muss als Eigenanteil 10 Prozent davon zusätzlich selbst investieren. Vertreter des Bads und der Stadtverwaltung haben sich somit an der Obergrenze von 444.444 Euro orientiert. Heißt: In einigen Bereichen müssen bei der Sanierung Abstriche gemacht werden.

Außenbereich soll attraktiver werden

„Es ist sinnvoll, für die Sanierung möglichst einheitliche Flächen auszuwählen und nicht überall kleine Baustellen aufzumachen“, sagt Oeltermann. Deshalb soll sich das Projekt zunächst vor allem auf das Hallenbad beziehen. Die gesamte Fassade und das Dach des 1971 gebauten Bads sollen saniert und energetisch aufgewertet werden. „Das ist unmittelbar wichtig. Dabei geht es auch um die Erhaltung der Gebäudesubstanz“, sagt Oeltermann. Auch die Decke innerhalb des Bads soll erneuert werden und unter anderem eine neue Beleuchtung bekommen.

Zur Steigerung der Attraktivität der Einrichtung sind auch kleinere Projekte im Außenbereich geplant. So sollen zum Beispiel eine neue Rutsche installiert, das Beachsportfeld erweitert und ein Wasserspielplatz gebaut werden. „Die sportlichen Möglichkeiten in unserem Außenbereich werden gut angenommen. Ein Sportverein hat sogar auf unserem Beachvolleyballfeld trainiert, als das während der Corona-Krise in der Halle nicht möglich war“, sagt Oeltermann.

Umkleiden, Gastronomie und Saunabereich werden später saniert

Insgesamt soll die jetzt ausgewählte Sanierungsvariante 4,6 Millionen Euro kosten. Die Stadt müsste 600.000 Euro investieren. Vorerst verschoben werden Sanierungen im Eingangsbereich inklusive der Gastronomie, den Umkleiden und im Saunabereich.

„Die Umkleiden waren schon sanierungsbedürftig, als die Hallen- und Freibad Betriebs GmbH das Bad 2004 übernommen hat. Dabei handelt es sich aber nicht um Dinge, die unmittelbar wichtig für die Sicherheit der Besucher sind“, sagt Oeltermann. Kleinere Sanierungen hat die Bad-GmbH gemeinsam mit dem Förderverein Rettungsring schon in den vergangenen Jahren immer wieder mal übernommen. Das soll auch in Zukunft so weitergehen.

Bad wird in der Sanierungszeit immer mal wieder geschlossen

Geplant ist jetzt, dass 2021 Details der Sanierung ausgearbeitet werden. In den Jahren 2022 bis 2024 wird dann voraussichtlich saniert. Oeltermann versichert aber, dass das Bad nicht in der gesamten Zeit geschlossen bleibt. „Das können wir uns gar nicht leisten“, sagt er. Zudem verlassen sich auch Schulen und viele Vereine auf den regelmäßigen Besuch im Bad. Die Einrichtung werde aber abschnittsweise immer wieder mal geschlossen sein. „Einiges lässt sich dann aber auch im Betrieb erledigen. Es gilt das Motto: Wir schließen so lange wie nötig und so kurz wie möglich“, sagt Oeltermann.

Der Geschäftsführer hofft jetzt, dass der Rat der Stadt in der Sitzung am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule dem Förderantrag zustimmt. Es ist auch der letzte mögliche Termin. Sollte der Rat nicht zustimmen, entfällt die Fördersumme von 4 Millionen Euro.

