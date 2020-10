Pattensen

Was lange währt, wird endlich gut: Bereits seit 2017 war die Sportanlage an der Ernst-Reuter-Schule nur noch in Teilbereichen für den Schulsport nutzbar. Unkraut, Baumwurzeln unter den Laufbahnen und abgängige Sportgeräte ließen eine Ausübung der Disziplinen nicht mehr problemlos zu. Die Anfang September begonnenen Bauarbeiten sollen nun Abhilfe schaffen. Nach dem aktuellen Ratsbeschluss zur rund 300.000 Euro teuren Sanierung der Sportanlage freuen sich nicht nur Gesamtschuldirektorin Mirjam Gerull, Direktorstellvertreter Andreas Ulrich und Oberstufenkoordinator Andreas Skouras über die laut Bauzeitenplan bis Mitte November kalkulierte Fertigstellung.

Viele Angebote sind nach der Sanierung wieder möglich

Wieder nutzbar sollen dann die 100-Meter-Sprintanlage mit ihren vier Laufbahnen, die Weitsprunganlage mit den drei Absprungbalken, die Kugelstoßanlage, das Beachvolleyballfeld und auch das kleine Fußballrondell sein. Der seit Längerem einzelne Basketballkorb wird auf der anderen Spielfeldseite wieder ein fest installiertes Pendant erhalten. Neben einer Ausdünnung des nördlichen Grünbereiches werden die Laufbahnen mit einem Wurzelschutz versehen. Ein neues, zweiflügeliges Tor an der Ostseite reguliert die Zufahrt für die Unterhaltung und Pflege der Anlage.

Andreas Ulrich (von links), Mirjam Gerull und Andreas Skouras überzeugen sich von den Fortschritten bei der Sanierung des KGS-Sportgeländes. Quelle: Torsten Lippelt

„Seit vier Jahren war hier wegen der Verletzungsgefahr kein Leichtathletik- und Ballsport möglich. Für vernünftigen Schulsport mussten wir räumlich ausweichen und haben da gut mit dem TSV Pattensen und dem Team vom Pattenser Bad kooperiert“, sagt Andreas Skouras. Zukünftig könne man an der Schule endlich auch Prüfungskurse für ein Sportabitur anbieten.

Die nächste Sanierung auf dem Schulgelände steht derweil ebenfalls schon fest: In den Jahren 2022 und 2023 soll für rund 1,4 Millionen Euro die 1975 gebaute Dreifeldsporthalle modernisiert werden.

Von Torsten Lippelt