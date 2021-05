Pattensen-Mitte

Die gute Nachricht hatte Timo Mertesacker am Mittwoch, 19. Mai, überrascht. Erst durch eine Anfrage dieser Zeitung habe der Geschäftsführer von CP Immobilien GmbH davon erfahren, dass die beantragte Fördersumme in Höhe von 400.000 Euro für die Sanierung des alten Rathauses vom Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt wurde. Somit können nach drei Jahren Vorlaufzeit die Arbeiten noch Ende Juni beginnen. „Das ist eine gute Nachricht“, sagte Mertesacker. „Jetzt haben wir Planungssicherheit.“

Das Unternehmen CP Auf der Burg GmbH ist eine Tochtergesellschaft der CP Immobilien GmbH. Bei dieser sind die beiden früheren Fußballer Per Mertesacker und Clemens Fritz Gesellschafter. Sie hatten im Jahr 2018 das alte Rathaus Auf der Burg gekauft. Im Gebotsverfahren hatte CP Auf der Burg laut Timo Mertesacker 330.000 Euro geboten. Dafür gab es den Zuschlag.

Abstimmungen zum Denkmalschutz sorgen für Verzögerungen

Doch warum hatte es drei Jahre gedauert, bis nun tatsächlich am Haus gearbeitet werden kann? „Eineinhalb Jahre hatten wir für die Baugenehmigung gebraucht“, sagt der Geschäftsführer. Dazu seien aufgrund des Denkmalschutzes umfangreiche Gespräche und Abstimmungen mit der Denkmalpflege erforderlich gewesen. „Wir planen einen Anbau an die Fassade“, sagt Timo Mertesacker. Immerhin sei es bereits möglich gewesen, das alte Rathaus – ein Gebäude aus dem Jahr 1849 – vollständig zu entkernen. Zudem hätte die Corona-Pandemie und die Verschiebung von Sitzungen zu weiteren Verzögerungen geführt.

Das alte Rathaus Auf der Burg in Pattensen-Mitte soll ab Juni 2021 saniert werden. Quelle: Mark Bode

Darin soll eine Arztpraxis angesiedelt werden. Ob Allgemeinmediziner oder Facharzt sei noch offen. Ein Gesundheitsdienst möchte ebenfalls Räume anmieten. Zudem soll im Kellergewölbe ein Gesundheits- und Trainingszentrum entstehen.

Arbeiten sollen Ende 2022 abgeschlossen sein

Der Plan sieht vor, dass die weiteren Bauarbeiten dafür Ende Juni starten können. Die Fertigstellung ist laut Timo Mertesacker und dem zweiten Geschäftsführer Timo Kosien für Ende des Jahres 2022 anvisiert. Als die Verantwortlichen vor drei Jahren erstmals mit einem Architekten sprachen und eine Planung erstellen ließen, kamen sie auf eine geplante Investitionssumme von 2,6 Millionen Euro. Innerhalb von drei Jahren sei diese Summe aufgrund von diversen Kostensteigungen auf 3,1 Millionen Euro gestiegen.

Deshalb sei eine Förderung erforderlich. Im Rahmen der Altstadtsanierung ist laut Timo Mertesacker zunächst eine gedeckelte Fördersumme von 250.000 Euro bewilligt worden. Bund, Land und Kommune teilen sich diesen Betrag zu jeweils einem Drittel. „Diese Summe hätte für den Start aber nicht ausgereicht“, sagt der Geschäftsführer. Wie er berichtet, sei anschließend der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch (SPD) auf ihn zugekommen und hätte ein Sonderprogramm vorgestellt. Die beiden Geschäftsführer stellten Ende vergangenen Jahres den Antrag, der nun angenommen wurde. „Für die Unterstützung sind wir Herrn Miersch sehr dankbar“, sagt Timo Mertesacker.

Weitere Förderung kann möglich werden

Diese nun bewilligte Summe des Bundes ersetzt laut Timo Mertesacker zunächst das von der Stadt ursprünglich bewilligte Geld. „Die 400.000 Euro müssen wir vorrangig einsetzen“, sagt er. Es bestünde aber, so erklärt der Geschäftsführer, noch die Möglichkeit einer zusätzlichen Förderung im Rahmen des Altstadtsanierungsprogramms bis zu den ursprünglich schon genehmigten 250.000 Euro. „Die können wir erhalten, wenn wir mehr Kosten für die Sanierung haben, als wir ursprünglich kalkuliert hatten“, sagt Timo Mertesacker. Heißt: Steigen die Kosten auf mehr als 2,6 Millionen Euro ist die Förderung möglich.

Die Förderung aus dem 10. Denkmalschutzsonderprogramm richtet sich an national bedeutsame oder das kulturelle Erbe mitprägende unbewegliche Kulturdenkmäler. Das Haus an der Straße Auf der Burg nahe des ZOB in Pattensen-Mitte besitzt gut 660 Quadratmeter Nutzungsfläche. Die Grundstücksfläche beträgt 2450 Quadratmeter. Seit 1976 diente es der Pattenser Verwaltung als Rathaus. Im Jahr 2018 zog die Verwaltung in den Neubau. Seitdem steht das alte Rathaus leer.

Von Mark Bode