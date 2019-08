Pattensen-MitteE

in idyllisches Gelände zwischen Lüderser Weg und der Verlängerung der Straße Auf dem Horne, aufgeteilt in mehr als 100 Parzellen: Das ist das Schasse’sche Land in Pattensen-Mitte. Die übermannshohen Sonnenblumen nicken sanft im Wind, im Beet wächst Salat, nebenan werden die ersten Tomaten rot. Am Ende der eingezäunten Fläche steht ein hoher Baum, der seinen Schatten auf den ordentlich gemähten Rasen wirft.

Nebenan geht es etwas rustikaler zu, eigentlich wachsen dort überwiegend große Büsche und Beerensträucher, im Nachbargarten stehen Bienenstöcke. Weil die Stadt Pattensen angeordnet hat, dass viele große Bäume gekürzt oder ganz entfernt werden müssen, wollen sich die Pächter jetzt in einem Verein organisieren – und dagegen angehen.

Für Nutzung gilt das Bundeskleingartengesetz

Das Problem: Die Fläche, die zu etwa einem Drittel der Stadt gehört und zu zwei Dritteln einer privaten Eigentümerin, gilt offiziell als Grabeland. So steht es auch in den Pachtverträgen.

Die Grenzen der Nutzung richten sich nach dem Bundeskleingartengesetz. Und das schreibt für Grabeland vor, dass dort nur einjährige Pflanzen wie Kapuzinerkresse, Erbsen, Mais, Porree oder auch Kohl angebaut werden dürfen. Größere Bäume, auch Obstbäume, oder Hecken und Hütten sind verboten.

So hoch sind die Bäume wie diese Birke (Bild) in Jahrzehnten gewachsen. Quelle: Kim Gallop

Gemeinsam ist man stärker

Um künftig mit einer Stimme sprechen zu können, gibt es jetzt der Verein in Gründung Kleingarten-Verein Schasse’sches Land Pattensen. Zum Vorsitzenden wurde Florian Adler gewählt, Stellvertreter sind Andreas Petrasch (kommissarisch) und Hans-Georg Wongel, Kassenwartin ist Katrin Schumacher.

Die Kündigungen seien für die Betroffenen ein Schock gewesen, einige der Älteren würden ihre Fläche seit mehr als vier Jahrzehnten liebevoll pflegen, sagt Adler. Die Zustimmung zur Vereinsgründung sei groß. Die festere Struktur eines Kleingartenvereins sei auch zuvor nicht grundsätzlich abgelehnt worden. „Es hat sich nur bisher keiner gefunden, der es machen wollte“, sagte er. Gespräche mit der Stadtverwaltung, dass der Verein die Verwaltung eigenverantwortlich übernimmt, seien positiv verlaufen.

Der Verein ist bemüht, auch die benachbarten Anwohner einzubinden. Sie wurden per Aushang und durch persönliche Besuche über die Vereinsgründung informiert. „Wir als Verein möchten ein harmonisches Miteinander pflegen und auf kurzen Wegen ein kompetenter Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen sein“, erklärt Adler.

Land wird seit Ende des Zweiten Weltkriegs verpachtet

Die ersten Parzellen waren von der privaten Eigentümerin nach 1945 den Menschen aus Pattensen zur Selbstversorgung zur Verfügung gestellt worden. Viele der damaligen ersten Pächter waren Flüchtlinge aus dem Osten. Sie bauten Kartoffeln und Bohnen an, hielten Kaninchen, Hühner und auch Schweine.

Inzwischen hat die Stadt die gesamte Fläche gepachtet, die Parzellen werden an die Nutzer unterverpachtet. In der Anlage liegt auch das Gelände, welches das Flüchtlingsnetzwerk des Diakonieverbandes Hannover-Land als Gemeinschaftsgarten für Flüchtlinge und Einheimische zur Verfügung stellt.

Das Land und seine Pächter blieben offenbar gut 70 Jahre lang weitgehend sich selbst überlassen. Die meisten Flächen sehen aus wie in einem Kleingarten, beinahe überall stehen große Bäume und auch Hütten und Häuschen.

Nachbarn haben sich an die Stadt gewandt

Im vergangenen Jahr bekamen viele Pächter für sie überraschend unangenehme Post von der Stadt. Sie sollten die meisten Bäume komplett entfernen und Obstbäume auf höchstens acht Meter kürzen. Die Stadt erläuterte auf Nachfrage, dass sich nach einem schweren Sturm, bei dem viele Bäume umgestürzt sind, Bewohner der benachbarten Einfamilienhäuser bei der Stadt beschwert hätten. Sie fürchteten, dass beim nächsten Sturm große Bäume vom Schass’schen Land auf ihre Häuser fallen könnten. Dass die Stadt die Vorschriften des Grabelandes gegenüber den Pächtern bislang nicht durchgesetzt habe, bedeute nicht, dass alles erlaubt sei.

Einige Pächter protestierten gegenüber der Region und auch im Ortsrat Pattensen-Mitte gegen die angeordneten Fällungen. Außerdem sammelten sie knapp 300 Protestunterschriften: von Pächtern, aber auch von Spaziergängern und Radfahrern. Auch die Nabu-Ortsgruppe und der Regionalverband protestierten gegen den Kahlschlag.

