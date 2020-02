Jeinsen/Schulenburg

Wird die für 2022 geplante Schließung der Leinetalschule in Jeinsen wieder rückgängig gemacht? Die Fraktion der Unabhängigen hatte Mitte Januar einen entsprechenden Antrag gestellt, der jedoch in der Ratssitzung Ende des vergangenen Monats noch nicht behandelt wurde. Fachbereichsleiterin Andrea Steding sagte, dass sie den Antrag für nicht rechtskonform halte und die Verwaltung deshalb keine Drucksache dazu erstellt habe. Dennoch stehe es dem Rat frei, darüber zu beraten. Mitglieder mehrerer Fraktionen sind erzürnt.

So sagte Jonas Soluk ( CDU), dass durch das Ignorieren des Antrags jegliche Diskussion im Rat darüber verhindert werde. „Das ist eine Sauerei und nicht demokratisch“, kritisierte er. Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) sagte, dass sie sich Kritik in dieser Form verbitte. Sie stimmte aber zu, dass der Antrag von den Ratsfraktionen beraten werden müsse.

Leinetalschule in Jeinsen nicht schließen?

Verwaltungsmitarbeiter Ali Kara teilte jetzt auf Anfrage mit, dass die Drucksache für die nächsten Sitzungen im März vorbereitet werde. Er erläuterte zudem, dass nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz eine städtische Verwaltung nicht dazu verpflichtet sei, vorbereitende Drucksachen zu schreiben. Die Themen einer Sitzung könnten ohne weitere Erläuterung auch einfach nur auf der Tagesordnung genannt werden. „Da das aber nicht praktikabel ist, wird die Pattenser Verwaltung auch weiterhin Drucksachen verfassen“, sagte er. Die Entscheidung darüber, ob ein Antrag angenommen wird, liege unabhängig davon in der Hand des Rates.

Die Unabhängigen begründen ihre Eingabe damit, dass die Voraussetzungen, unter denen der Beschluss für die Schließung der Schule gefasst wurde, nicht mehr bestehen. Die Verwaltung hatte in einem Konzept vom Mai 2019 erläutert, dass die Leinetalschule zur Kita umgebaut werden soll, die dann Kinder aus Jeinsen und Schulenburg aufnehmen könnte. Die Unabhängigen verweisen darauf, dass jetzt jedoch eine feste Kita-Einrichtung für fünf Gruppen für Schulenburg geplant wird. Somit werde das Gebäude der Leinetalschule nicht mehr als Kita für beide Stadtteile benötigt, „sodass ein Leerstand zu befürchten ist“.

Bürgermeisterin Schumann hatte im Gespräch mit dieser Zeitung allerdings erläutert, dass diese Annahme nicht richtig sei. Die neue Kita in Schulenburg werde nur den Bedarf des Stadtteils abdecken. Der Bedarf in Jeinsen an mindestens zwei zusätzlichen Gruppen bleibe bestehen.

