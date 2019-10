Schulenburg

Schloss Marienburg bei Pattensen-Schulenburg ist immer einen Ausflug wert. In diesen Oktobertagen bietet sich ein Spaziergang am Marienberg zwischen den herbstlich verfärbten Bäumen an. Doch auch im Inneren des Schlosses lässt sich einiges unternehmen.

Auch Führungen durch die Jubiläumsausstellung im Schloss Marienburg

Geöffnet ist das Gebäude dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Vom 4. November bis 22. Dezember läuft die Wintersaison, in der von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist. Mehrmals am Tag beginnen die klassischen Schlossführungen sowie Führungen durch die Jubiläumsausstellung „200 Jahre Marie und Georg von Hannover“.

Für Turmaufstieg Tag mit guter Sicht wählen

Dazu kommen besondere Angebote wie eine Krimiführung, die Wintermärchenführung und die Theaterführungen, in denen eine Magd oder eine Kammerzofe den Besuchern vom Schloss und den Bewohnern berichten. Außerdem lockt der Turmaufstieg. Um den Ausblick richtig genießen zu können, sollte dafür allerdings ein Tag mit guter Sicht gewählt werden.

Weitere Infos über die Angebote rund ums Schloss, Zeiten und Preise gibt es online auf www.schloss-marienburg.de. Kontakt ist auch per Telefon unter (05069) 348 000 möglich.

Von Kim Gallop