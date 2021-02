Schulenburg

Eigentlich wollte unser Mitarbeiter Torsten Lippelt das Schloss Marienburg vor der untergehenden Sonne mit schönem Abendrot fotografieren. Doch plötzlich drängten sich zwei Schwäne noch in den Vordergrund. Sie watschelten über einen kleinen zugefrorenen See und verharrten in sicherer Distanz, um das Geschehen genau zu beobachten.

Von Mark Bode