Schulenburg

Wer die Marienburg besser kennen lernen möchte, bekommt nun erneut die Gelegenheit dazu: Die Schlossverwaltung bietet zwei besondere Führungen an, in denen sie bislang unzugängliche Schlossteile zeigt. Die Termine sind jeweils dienstags am 6. August und 3. September, jeweils ab 15 Uhr.

Die Marienburg auf dem M...