Reden

Schon kurz vor Ende der Aktionsphase steht fest: In Reden wird das Telekommunikationsunternehmen HTP Glasfaseranschlüsse verlegen. Fast drei Viertel der Haushalte hätten sich laut Unternehmenssprecherin Kathrin Mackensen für schnelles Internet entschieden. Als Nächstes steht die Vermarktung in Pattensen-Mitte an. Um Fragen von Bürgern zu beantworten, bietet HTP Beratungen im Rathaus an.

HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann ist zufrieden mit dem Interesse an Glasfaserinternet in Reden: „Das ist ein tolles Ergebnis.“ Die Bauvorbereitung, zu der auch Grundstücksbegehungen gehören, sollen in Kürze beginnen. „Dabei wird das von HTP beauftragte Tiefbauunternehmen Visco mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Immobilien genau besprechen, wie die neue Leitung über das Grundstück ins Gebäude führen soll“, sagt Mackensen. Der Baustart ist für das zweite Quartal in diesem Jahr geplant.

Arbeiten in Oerie sind abgeschlossen

In anderen Ortsteilen sei der Ausbau schon weiter fortgeschritten oder gar bereits abgeschlossen: In Oerie sind die Arbeiten beendet und die Anschlüsse aktiviert. In Hüpede und Schulenburg seien die Tiefbauarbeiten zu rund 80 Prozent abgeschlossen. Die Freischaltung der weiteren Anschlüsse soll in den nächsten Wochen folgen.

In Pattensen-Mitte erhalten in diesen Tagen laut HTP-Sprecherin alle Haushalte Informationsmaterial rund um den möglichen Glasfaserausbau. Bis zum 20. Mai haben die Einwohnerinnen und Einwohner Zeit, sich für Glasfaser zu entscheiden. Erreicht Pattensen bis dahin die festgelegte Vermarktungsquote von 40 Prozent, wird HTP auch in dem Ort ausbauen. Zusätzlich zum verteilten Infomaterial werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrfach im Rathaus vor Ort sein und Fragen zum Ausbau beantworten oder die Aufträge entgegenzunehmen. Die Tage sind: 24. März bis 19. Mai donnerstags von 15 bis 18 Uhr, Sonnabend, 26. März, von 10 bis 15 Uhr, Freitag, 29. April und 20. Mai, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Von Mark Bode