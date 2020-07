Pattensen-Mitte

Wer bei seinem nachmittäglichen Spaziergang am Sonntag auf dem Außengelände der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen einen grünen Drachen gesehen und entferntes Kampfgetümmel gehört hat, der war nicht etwa bei neuen Dreharbeiten der TV-Serie „ Game of Thrones“. Es handelte sich vielmehr um die städtische Ferienpassaktion „Das Spiel der Drachen – Isma und Gronck“.

Zehn Aktive der Pattenser Rollenspielgruppe Die Nebelschwingen hatten diesen Fantasy-Nachmittag für angemeldete Ferienkinder im Alter von acht bis 16 Jahren organisiert. Etwa sechs Stunden lang stand dabei für den Nachwuchs die unterhaltsame und abwechslungsreiche Aufgabe im Mittelpunkt, den bereits im Vorjahr entführten Prinz Cedrique vom tiefen Berge aus den Händen der bösen Königin Isma und ihres Handlangers Gronck zu befreien.

Die Nebelschwingen leiten das Fantasy-Rollenspiel an der KGS

Mit selbst gefertigten Schaumstoffwaffen, kreativen Masken und Kostümen sowie vielen weiteren Accessoires agierten die Kinder dabei zwischen dem Sportplatz und Schulhof der KGS mit zahlreichen Kämpfen gegen die von den Nebelschwingen gespielten Isma-Anhänger. Für einen geordneten Fortgang der Geschichte sorgte Spielleiterin Anika Urbanke-Baar. Deren Ehemann Christian agierte nicht nur selbst als Wildling, sondern hatte zudem vor fast genau sechs Jahren die Rollenspielgruppe gegründet.

Zur Galerie Pattenser Kinder und Jugendliche tauchen beim Fantasy-Rollenspiel in die Rolle von Magiern, Druiden und Hexern ein

Deren Mitglieder stammen aus Pattensen und Laatzen, Hannover und sogar aus Hamburg. Auch den grünen mobilen Drachen auf Rädern auf dem Vorplatz hatten die Nebelschwingen im vergangenen Jahr in etwa drei Wochen gebaut.

Er wird wohl auch bei der Fortsetzung 2021 wieder zum Einsatz kommen. Denn die zwölf Ferienpasskinder schafften es nicht, den Prinzen wie gewünscht zu befreien. Sie ließen sich in Absprache mit der bösen Königin Isma darauf ein, für die Freilassung des Prinzen eine Übersetzung vom bislang nicht lesbaren „Buch der Drachen“ zu besorgen. Das bedeutet im nächsten Sommer als Ferienpassaktion nun eine Reise der Kinder zum Wasservolk.

Ferienpassaktionen bei der Stadt

„Da mache ich auch wieder mit“, kündigte Nuri an. Für jeweils eine Woche besucht der Neunjährige aus Lüchow in den Sommerferien jeweils seine Großmutter in Hüpede. Im nächsten Jahr wird das nun wohl rund um den 20. Juli sein.

Auch die beiden jüngsten Teilnehmer aus Pattensen, die achtjährigen Len und Jody, waren begeistert vom Rollenspiel. „Das Kämpfen, am liebsten mit dem Schwert, hat Spaß gemacht“, erzählte Jody schwärmerisch. Und Len ergänzte: „Das war sehr gut, ich mache nächstes Jahr weiter.“ Ihren Spaß hatte ebenso die als Heilerin beteiligte zehnjährige Charleen: „Auch, wenn ich mich nach schon einem Kampf wegen meines Fußes schonen musste.“

„Wir können in diesem Sommer coronabedingt nur rund 60 statt der sonst üblichen 100 Aktionen anbieten“, bedauerte Tim Riebe, Leiter der städtischen Jugendpflege. Viele Ältere, die sonst Veranstaltungen organisiert und betreut haben, hätten abgesagt, da sie zu den Risikogruppen zählen. „Hier sieht man zum Beispiel, wie wichtig auch Ältere für unser Miteinander sind“, fügte Tim Riebe an.

Pattenser Kinder, die noch bei bevorstehenden Ferienpass-Aktionen der Stadt mitmachen möchten, können sich darüber im Internet auf der Seite www.ferienpass-pattensen.de informieren. Hier ist auch ohne Registrierung zu sehen, welche Veranstaltungen wann stattfinden und wo noch etwas zum Mitmachen frei ist. Eine gedruckte Ausgabe des Sommerferienpasses für Pattensen gibt es hingegen nicht.

Von Torsten Lippelt