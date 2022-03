Pattensen

„Wissen Sie was NFTs sind?“ Diese Frage stellt Dimitri Melnik als erstes, wenn Besucher sich an dem Stadt der Schülergruppe in der KGS Pattensen einfinden. NFT steht für Non-Fugible Token und ist eine Art digitales Unikat. So bieten Künstler zum Beispiel kurze Filmclips oder auch Musik als NFT an. Für Kunden ist das attraktiv, da ein NFT Einzigartigkeit garantiert. Im vergangenen Jahr erzielten verschiedene Künstler mit dem Verkauf dieser digitalen Unikate teilweise Millionenbeträge.

Teil des Gewinns bleibt beim Start-Up

Die Schülergruppe aus dem zwölften Jahrgang hat damit in einer Projektwoche der KGS Pattensen wohl einen der aktuellsten Trends herausgegriffen. „Die Idee ist, dass Unternehmen bei uns NFTs in Auftrag geben, die wir dann zu einem vereinbarten Preis auch vermarkten“, erläutert Luka Hülsmann. Sollte die Nachfrage und damit auch der Preis für die NFTs steigen, bleibt ein kleiner Teil des Gewinns bei dem Start-Up.

„Der Vorteil ist, dass dieses Start-Up nahezu ohne Eigenkapital umgesetzt werden kann“, sagte Hülsmann. Die Schüler stellen lediglich ihre digitalen Kenntnisse und Kapazitäten zur Verfügung. Um das Start-Up bekannt zu machen und auch visuell in den Köpfen von Bürgern zu verankern, haben die Schüler ein individuelles Logo entworfen.

Von Tobias Lehmann