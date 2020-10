Pattensen

Politik und Verwaltung sind auf der Suche nach einem Sicherheitskonzept, um den Vandalismus auf dem KGS-Gelände in den Griff zu bekommen. Nach dem Bauausschuss hat sich jetzt auch der Schulausschuss mit dem Thema beschäftigt. Dabei wurde deutlich: Auch die Schüler sind sehr motiviert, an einem solchen Konzept mitzuarbeiten.

Gegen eine komplette Einzäunung

„Wir haben viel mit Schülern gesprochen“, sagte Mirjam Gerull, Leiterin der KGS. Sie bezweifelt, dass ein Zaun um das gesamte Gelände etwas bringt. „Das könnte nur zur Verlagerung an andere Orte führen.“ Wie berichtet, ist der B-Trakt des Geländes bereits umzäunt, eine komplette Abgrenzung per Zaun befindet sich in der Diskussion. Der Tenor im Schulausschuss war jedoch, dass dies auch deshalb keinen Sinn ergebe, weil den Jugendlichen damit eine weitere Möglichkeit für Treffpunkte in Pattensen genommen werde – wovon es ohnehin kaum welche gebe.

Anzeige

Die KGS-Leiterin berichtete von Schülern, die sich bereits für eine Beteiligung gemeldet haben. „Ich habe sogar in den Sommerferien viele Mails von Schülern erhalten, die bei einer Konzepterstellung helfen wollen“, sagte Gerull – auch von Schülern, „von denen man nicht gedacht hätte, dass sie sich engagieren wollen. Sie haben auch nachmittags Zeit und wollen mitmachen.“ Zu den Wünschen der Schüler gehören beispielsweise Ruhebereiche, sogenannte Chill-Out-Zonen.

Grundschule: Ausschuss diskutiert über Sporthalle Über den Neubau der Grundschule in Schulenburg gab es zuletzt regen Diskussionen, genauso wie über den finalen Standort. Auf Antrag der UWG darf die zum Neubau gehörende Sporthalle aber auch nicht vernachlässigt werden. „Die Halle muss für die zukünftige Grundschule eine entsprechende Größe haben“, sagte Christian Möller (UWG) im Schulausschuss. „Wir reden von 300 Kindern, und zusätzlich zum Schulsport gibt es noch den Vereinssport.“ Möller sagte, man müsse bei der Planung jetzt auch an die nächsten 50 Jahre denken. Der Antrag wurde von den anderen Fraktionen befürwortet. Die SPD-Fraktion regte an, die Betonung dabei noch mehr auf auf den Aspekt der Vereine zu legen. Wolfgang Fürmeyer vom Sportring Pattensen gab jedoch zu bedenken, dass aktuell die Nutzerzahlen der Vereinssportler eher rückläufig sind.

Treffen fällt aus, Schüler enttäuscht

Vor einigen Tagen hätte es auch bereits ein Treffen geben sollen. Daran sollten nicht nur Schüler teilnehmen, sondern auch der Hausmeister sowie Vertreter der Jugendpflege und Bürgermeisterin Ramona Schumann. Der Termin fiel jedoch aus, weil Schumann kurzfristig absagen musste. „Die Schüler waren natürlich enttäuscht, wir hoffen auf einen Ersatztermin“, sagte Gerull.

Unabhängig davon sprach sich der Ausschuss einstimmig dafür aus, dass die Verwaltung dem Rat der Stadt Pattensen ein Sicherheitskonzept vorlegen soll. Die nächste Ratssitzung beginnt am Donnerstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

Von Stephan Hartung