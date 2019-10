Pattensen - Stadt aktualisiert Prognose für Schülerzahlen an Grundschulen Wie stehen die vier Grundschulen im Stadtgebiet von Pattensen in zehn Jahren da? Wie viele Schüler wird es geben? Diese Antwort ist nicht nur vor dem Hintergrund der möglichen Schulschließung in Jeinsen interessant.

Die Zeit für die Grundschule in Schulenburg ist fast abgelaufen: Sie ist so marode, dass an anderer Stelle neu gebaut werden soll. Quelle: Kim Gallop