Pattensen-Mitte

Eigentlich wollte Hans-Jürgen Hellwig die freie Zeit am vergangenen Wochenende für Arbeiten im Garten nutzen. Doch der Vorsitzende des Uniformierten Jägercorps kam gar nicht im geplanten Umfang dazu. Obwohl das für den Zeitraum von ihm und seinen Vereinsmitgliedern geplante Schützenfest in Pattensen aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge ausfallen musste, wurde Hellwig immer wieder an das Schützenfest erinnert. „Das war fast anstrengender, als sonst in den Jahren zuvor“, sagte der 58-Jährige am Montagmorgen mit einem Lachen. Er sei von den verschiedenen Besuchen „total überrascht“ worden. „Es war auch etwas Wehmut dabei“, sagte der Oberst, wie er vereinsintern bezeichnet wird.

Spielgemeinschaft gibt ein Ständchen

Hellwig habe am Donnerstagabend vergangener Woche mit seiner Frau einen Film im Fernsehen geschaut, als plötzlich die Spielgemeinschaft Pattensen in voller Besetzung musizierend vor seinem Haus auftauchte. „Ich hatte damit gar nicht gerechnet“, sagte er. Da der Vorsitzende immer genügend Getränke auf Vorrat zuhause habe, konnte er eine Runde spendieren. Am Sonnabend ging es weiter: „Eine kleine Abordnung des Uniformierten Jägercorps kam fein angezogen zu mir“, berichtete Hellwig. Er selbst habe allerdings bewusst darauf verzichtet, sich seine Uniform kurzfristig überzuziehen. „Wenn eigentlich gar nichts ist, muss ich das nicht machen“, sagte er.

Oberst Hans-Jürgen Hellwig ist Vorsitzender des Uniformierten Jägercorps. Im nächsten Jahr möchte er seine Uniform gerne wieder anlässlich des Schützenfestes anziehen.. Quelle: Marian Prill (Archiv)

Doch auch in zivil habe er sich mit den neun Besuchern im Garten angeregt austauschen können. Dadurch verschob sich der von Hellwig geplante Besuch im Baumarkt. Doch das habe er gerne hingenommen. Ihm seien am Schützenfestwochenende der Austausch und die Begegnung mit anderen Menschen besonders wichtig. Das sei nun schon im zweiten Jahr nicht möglich gewesen. „In dem Gespräch mit den anderen Vereinsmitgliedern kam deutlich durch, dass allen etwas fehlt“, berichtete Hellwig.

Zungenragout, Fanta und Flachmann

Den letzten Überraschungsbesuch gab es am Sonntagvormittag, als eine kleine kommunalpolitische Abordnung an der Haustür klingelte: Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD), Martin Jausch (CDU) sowie die beiden Jugendparlamentarier Torben Löhr und Lasse Ahrens – alle in Schützenuniform beziehungsweise im Schützenausmarschkostüm – überreichten ein Päckchen „Schützenfest to go“. Darin enthalten: Zungenragout, Fanta und ein mit Korn gefüllter Flachmann. Das sei alles, was man am Morgen des Schützenfestsonntags benötige, sagte Schumann.

Hellwig ließ es sich auch ohne Schützenfest schmecken. Gewöhnlich wäre er Sonnabend und Sonntag erst weit nach Mitternacht ins Bett gekommen. Am Montag wäre das Schützenfest gegen 20 Uhr zu Ende gegangen. Vorsorglich hatte Hellwig bei seinem Arbeitgeber, der Handwerkskammer Hannover, Urlaub eingereicht. Die ungewohnte Freizeit konnte er nun anderweitig nutzen.

Hellwig zeigt Verständnis für Absage

Er und seine Mitstreiter hätten grundsätzlich Verständnis für die verordneten Beschränkungen und die dadurch erforderliche Absage des Schützenfestes. „Die Gesundheit steht an erster Stelle“, sagte Hellwig. „Wenn wir krank werden und nicht mehr laufen können, haben wir davon auch nichts.“ Deshalb bliebe nur die Option, die aktuelle Situation zu akzeptieren und sich auf das Schützenfest im nächsten Jahr zu freuen. „Wir hoffen, dass wir unserer schönen Tradition dann wieder frönen können“, sagt der Vorsitzende. Er zeigte sich erfreut, dass vereinzelt an Häusern in der Stadt grün-weiß geflaggt wurde. „Das ist ein schönes Zeichen der Solidarität“, sagte der Vorsitzende.

Für das kommende Jahr ist das Fest für die Zeit vom 11. bis 13. Juni in Pattensen geplant. Ein automatischer Zähler auf der Internetseite des Jägercorps zeigt die bis dahin noch vergehenden Tage an. „Noch schaue ich da allerdings nicht drauf“, sagte Hellwig. Stand Montag sind es immerhin noch 362 Tage.

Von Mark Bode