Pattensen

In der Stadt Pattensen gibt es zurzeit etliche Baustellen, viele Vorhaben sind zudem in konkreter Planung. Die Stadtverwaltung hat jetzt über den aktuellen Stand aller Hoch- und Tiefbauprojekte informiert. Die Schwerpunkte im Hochbau liegen zurzeit im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten. Im Tiefbau ist es unter anderem die Altstadtsanierung und die Sanierung maroder Straßen.

Hochbau: Wie läuft es mit den Schulen und Kitas?

Grundschule Pattensen: Das im vergangenen Jahr begonnene Zwölf-Millionen-Projekt läuft nach Plan. Der Neubau ist fertig und wird in den Sommerferien von den Lehrern eingerichtet. Die Schüler werden direkt nach den Ferien dort unterrichtet. Auch die ebenfalls im alten Schulgebäude untergebrachte Stadtbücherei wird in das neue Gebäude ziehen. Anschließend beginnt der Abriss des alten Klassentrakts. Dort wird dann die neue Turnhalle gebaut, die im Mai 2021 eröffnet werden soll. Mit der Erstellung der Außenanlagen soll das Projekt im Sommer des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Anzeige

Grundschule Schulenburg: Die Stadt hat bereits eine Arbeits- und eine Lenkungsgruppe zur Begleitung des Neubaus der Grundschule in Schulenburg gebildet. Das Projekt soll von einem sogenannten Totalunternehmer übernommen werden, wie es auch bei der Grundschule Pattensen der Fall war. Ein Totalunternehmer kümmert sich um die Ausführung des gesamten Projekts und beauftragt auch die einzelnen Gewerke. Dabei müssen die von der Stadt vorgegebenen Kosten eingehalten werden. Die Ausschreibung beginnt, sobald der Standort für die Schule feststeht. Dieser soll durch einen Bürgerentscheid bestimmt werden, den die Verwaltung gerade organisiert.

Weitere HAZ+ Artikel

Kindertagesstätte Schulenburg: Auch eine neue Kindertagesstätte soll in Schulenburg gebaut werden. Der Standort hängt von der Entscheidung über den Standort für die neue Grundschule ab. Die Planungen für dieses Projekt ruhen, bis die Entscheidung feststeht.

Bike-and-ride Anlage: Die von der Region Hannover finanzierte Bike-and-Ride Anlage an der Schöneberger Straße in Pattensen-Mitte mit Abstellplatz für 135 Räder ist nahezu fertig gestellt. Restarbeiten laufen noch. Die endgültige Abnahme steht noch aus.

Die neue Bike-and-Ride Anlage an der Schöneberger Straße ist fast fertig. Quelle: Kim Gallop

Tiefbau: Wann ist die Altstadtsanierung abgeschlossen?

Die Sanierung der Talstraße soll noch diesen Monat abgeschlossen werden. Quelle: Torsten Lippelt

Altstadtsanierung: Nach mehr als einem Jahr soll die Sanierung der Talstraße in Pattensen-Mitte noch in diesem Monat komplett abgeschlossen werden. Es ist eines der letzten öffentlichen Projekte der seit zehn Jahren laufenden und von Bund und Land bezuschussten Altstadtsanierung. Die Stadtverwaltung will jetzt noch prüfen lassen, ob die Sanierung der Steinstraße möglicherweise noch sinnvoll ist.

Straßensanierungen: Das auf zehn Jahre geplante Programm zur systematischen Sanierung der maroden Straßen im Stadtgebiet soll mit den Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg voraussichtlich 2021 beginnen. Die Planungen und die Kosten von rund 850.000 Euro für den Neuen Weg hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Auch die Anwohner wurden bereits informiert. Die Stadtverwaltung will prüfen, ob die Straße als Fahrradstraße ausgewiesen werden kann. Es wäre die erste im Stadtgebiet. Die Planungen für die Sanierung der Straße Grünes Tal laufen noch. Sobald die vorläufigen Ideen erarbeitet sind, sollen diese zunächst mit den Anwohnern besprochen werden.

Von Tobias Lehmann