Pattensen

Die Stadt bekommt 53.391 Euro von Bund und Land für mobile Endgeräte an Schulen zur Verfügung gestellt. Das teilen der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch und die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann gemeinsam mit. „In den vergangenen Monaten musste der Unterricht vielfach online stattfinden. Dafür brauchen die Schülerinnen und Schüler auch die technische Ausrüstung“, sagt Lesemann. Miersch erläutert das Ziel des sogenannten Sofortausstattungsprogramms: „Alle Kinder und Jugendlichen, deren Eltern sich keine eigenen Geräte leisten können, sollen mit Laptops, Notebooks oder Tablets ausgestattet werden“, sagt er. Zudem können Schulen bei der Weiterentwicklung digitaler Angebote gefördert werden.

Verwaltung und Schulen arbeiten in Pattensen zusammen

Bürgermeisterin Ramona Schumann freut sich über die Förderung. „Wir mussten den umfangreichen Förderungsantrag relativ kurzfristig vorbereiten. Ich danke allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Schulen, die sich daran beteiligt haben“, sagt sie. Das Digitalisierungspaket von Bund und Land stellt in den nächsten Jahren mehrere Zuschüsse für verschiedene Projekte in Aussicht. Diese müssen jedoch alle einzeln beantragt werden. „Für eine kleine Kommune wie Pattensen mit relativ wenig Mitarbeitern in der Verwaltung ist das große Herausforderung. Die Pattenser Schulen haben jetzt einen Arbeitszirkel gegründet, der uns dabei unterstützt“, sagt die Bürgermeisterin.

Anzeige

500 Millionen Euro Zuschüsse für mobile Endgeräte

Insgesamt stellen Bund und Länder 500 Millionen Euro deutschlandweit für die Anschaffung mobiler digitaler Endgeräte für Schüler bereit, die aktuell noch ohne Ausstattung sind. Niedersachsen erhält davon insgesamt 47 Millionen Euro vom Bund. Zusätzlich investiert das Land noch einen Eigenanteil in Höhe von 4,7 Millionen Euro.

Von Tobias Lehmann