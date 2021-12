Schulenburg

Das war teuer: Die archäologischen Untersuchungen am Baugebiet Milchweg in Schulenburg haben die Pabeg einen mittleren sechsstelligen Betrag gekostet. Das schätzt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Bau, Axel Müller. Die Pabeg ist die Baulandentwicklungsgesellschaft der Stadt und für die Erschließung des Baugebiets zuständig. Mehr als ein halbes Jahr haben die beauftragten Archäologen in dem rund 2,7 Hektar großen Baugebiet nach historischen Artefakten gesucht. „Letztlich wurde der gesamte Bereich einmal umgegraben“, sagt Müller.

Über die Funde hat die Stadtverwaltung bisher trotz mehrfacher Nachfragen keinerlei Informationen herausgegeben. „Das liegt aber nicht daran, dass sie geheim bleiben sollen. Wir denken aber, dass die spezialisierten Archäologen die Funde der Öffentlichkeit wesentlich besser präsentieren können“, sagt Müller. Für Februar 2022 sollen die zuständigen Archäologen einen Abschlussbericht der Untersuchung angekündigt haben. Müller würde aber gern schon vorher an die Öffentlichkeit gehen. „Uns ist bewusst, dass großes Interesse besteht. Wir planen zeitnah eine öffentliche Veranstaltung mit Vertretern der Stadt, der Pabeg und Archäologen“, sagt er.

Erschließung des Baugebiets Milchweg in Schulenburg soll bald beginnen

Fest steht, dass die archäologischen Untersuchungen beendet sind und die Erschließung des Gebiets somit beginnen kann. Der Rat der Stadt Pattensen wird in der Sitzung am Donnerstag, 16. Dezember, um 19 Uhr über den Erschließungsvertrag mit der Pabeg entscheiden. Die Sitzung ist wegen des Coronavirus hybrid und kann nicht persönlich besucht werden. Bürgerinnen und Bürger können aber online über den Kanal der Stadt bei www.youtube.com teilnehmen und ihre Fragen an das Plenum richten. Geplant sind auf der ausgesuchten Fläche 25 Einfamilienhäuser und fünf Grundstücke für Mehrfamilienhäuser. Für die Erschließung sind knapp 30 Wochen vorgesehen. Anschließend könne voraussichtlich im Herbst 2022 mit dem Bau der Häuser begonnen werden.

Zunächst werden die Kanäle für die Entwässerung verlegt. Anschließend sind die entsprechenden Tiefbauarbeiten für die Versorgungsleitungen geplant, unter anderem also die Anschlüsse für Telekommunikation, Gas und Strom. Dann werden die Straßen in Pflasterbauweise gestaltet. Abschließend sollen in dem Gebiet noch verschiedene Inseln für Pflanzen angelegt werden. Für die Erschließung rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro. „Die zusätzlichen Kosten für die archäologischen Untersuchungen müssen durch die Vermarktung der Grundstücke wieder eingeholt werden“, sagt Müller.

Von Tobias Lehmann