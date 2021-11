Schulenburg

Machen? Oder doch nicht machen? Steffen und Carolin Lebjedzinski, die Betreiber von Buller & Bü in Schulenburg, hatten lange mit sich gerungen, ob sie den geplanten Adventsmarkt am Wochenende, 27. und 28. November, angesichts steigender Corona-Infektionszahlen tatsächlich öffnen sollen. „Wir ziehen es durch“, sagt Steffen Lebjedzinski.

Diese Entscheidung sei dem Ehepaar allerdings nicht leicht gefallen. Erschwerend sei gewesen, dass einige Helfer, die ihre Unterstützung angeboten hatten, kurzfristig wieder absprangen. Kritik, den Markt einzig aus wirtschaftlichen Interessen anzubieten, kontern sie. „Finanziell haben wir davon gar nichts. Es ist einzig Leidenschaft und unser großer Wunsch“, sagt Steffen Lebjedzinski.

Es sei die Horrorvorstellung für das Ehepaar, dass sie mit ihrem Adventsmarkt womöglich zu einer weiteren Steigerung der Infektionszahlen beitragen könnten. „Das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden“, sagt Steffen Lebjedzinski. Persönlich habe er keine Angst, sich anzustecken. Es sei aber ein langer Abwägungsprozess gewesen, bei dem die Vor- und Nachteile eines Adventsmarktes auf dem Areal Zum Calenberg betrachtet wurden. „Es ist ein Spagat“, sagt Carolin Lebjedzinski. „Wir haben ganz stark den Drang, für die Seele und das Wohlbefinden der Menschen etwas Schönes zu machen“, ergänzt sie. Das sei in dieser Zeit besonders wichtig. „Wir brauchen dieses Funkeln in den Augen der Besucher. Trotz aller Tragödien in dieser Zeit dürfen wir das nicht vergessen“, sagt ihr Mann.

Auf Gelände gilt Maskenpflicht

Die Lebjedzinskis haben Verständnis dafür, dass einige Besucher der Veranstaltung womöglich fernbleiben, weil sie sich um ihre Gesundheit sorgen. „Die Leute, die zu uns kommen, wissen, worauf sie sich einlassen“, sagt Steffen Lebjedzinski. Um möglichst für ein wohliges Gefühl in der Vorweihnachtszeit zu sorgen, würden die Organisatoren alle behördlichen Auflagen streng erfüllen. „Darauf werden wir sehr genau achten“, sagt Carolin Lebjedzinski. Besucher müssen auf dem gesamten Areal einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Im Obergeschoss, in dem mehrere Kunsthandwerker ihre Stände aufbauen, werden sie für eine regelmäßige Querlüftung sorgen. Die Anzahl an gleichzeitigen Besuchern im Gebäude wird auf 40 Personen begrenzt. „Bei der Größe ist das nicht viel“, sagt Steffen Lebjedzinski. Zwar gibt es zum ersten Stock nur einen Zugang über eine Treppe. Die Besucher sollen sich mit einer Einbahnstraßenregelung dennoch möglichst nicht zu nah kommen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stedtische Scharwache kontrolliert Zugang

Der Adventsmarkt öffnet am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Die Einlasskontrolle nimmt Hermann Schuhrk in der gold-roten Uniform der Stedtischen Scharwache vor. Die Kunsthandwerker präsentieren Drechselarbeiten, Stofftextilien, Seifen, Töpferwaren, Grafiken und Skulpturen aus Afrika. Oberstufenschüler der KGS bieten Dosenwerfen und Tannenzapfenweitwurf an. Neben Eselführungen können Kinder auch mit Filz basteln, Engel herstellen und Papier schöpfen.

Von Mark Bode